Dani Alves se pravi lud: Ja sam želeo da pucam (VIDEO)

Digla se prašina u Parizu. Svađa između Nejmara i Kavanija uzdrmala je Pari Sen Žermen i tamošnje medije, a jedan od onih koji su zakuvali kompletnu situaciju bio je Dani Alves, koji je prilikom „okršaja“ između između dvojice saigrača odlučio da dodeli loptu svom sunarodniku, što je izazvalo lavinu negativnih komentara među ljubiteljima najvažnije sporedne stvari na svetu.

Ipak, doskorašnji fudbaler Juventusa i nekadašnji Nejmarov saigrač u Barseloni pravdao se medijima rečima da je on želeo da izvede slobodan udarac, ali nažalost nije mogao.

„Hteo sam ja da ga izvedem. Uzeo sam loptu jer sam postigao već neke velike golove i bio sam uveren da to mogu da oonovim. Ali na kraju mislim da nije važno ko će to učiniti, već da je tim ispred svakog pojedinačnog učinka. Kada vidim da ne ide dobro želim da preuzmem ogovornost. Hteo sam da pucam, ali je loptu na kraju uzeo Nejmar i nažalost nisam mogao“, rekao je Dani Alves.

PSŽ je u sinoćnoj utakmici ipak savladao Lion sa 2:0, ali su oba pogotka bila dva autogola Marsela i Morela.

