Dani Alves: Zašto Juventus ovaj meč željno čeka? Stalno se priča o onom Mijatovićevom golu...

"Ovo je bitka Juventusa i Reala, ne Danija Alvesa i Reala", kaže Brazilac

Veličina slova A A A

Uvek otvoren i bez dlake na jeziku. Eto, baš takav je uvek Dani Alves kad god se mikrofon nađe blizu njega. Beskrupulozan, bez straha, bez dlake na jeziku. Tako ga pamte u Španiji, a posebno ga pamte navijači Reala, pošto je Alves često znao sa Barsom da bocne najljućeg rivala tamo gde najviše boli.

Sada će Alves pokušati isto da učini u dresu Juventusa. I kako sam kaže - jedva čeka utakmicu.

Poseban je osećaj kada se nalazite u grupi posebnih igrača, koji igraju finale Lige šampiona. Jer, pratiće vas ljudi iz celog sveta. Želimo da taj momenat iskoristimo najlepše moguće.

MOZZART KVOTE, Juventus - Real Madrid: 1 (2,80), X (3,05), 2 (2,70)

Kada je dolazio u Juventus, mnogi kritičari su se, možda čak i podrugljivo, smejali Alvesu jer su smatrali da je njegova karijera završena. Na kraju ispao je jedan od najvažnijih šrafova u mašineriji Maksa Alegrija.

„Iskreno, ne osećam se bitnije od ostalih učesnika ove utakmice, jer sam ja ovaj trofej već osvajao. U Juventus sam došao kako bih mu pomogao svojim iskustvom da ostvari svoj san, a isto želim i ja da proživim ponovo. Svakog novog dana moramo da pišemo nove stranice istorije“.

Da smo Kristijano i ja bili saigrači, on bi bio veća zvezda od mene! Juventus? Želim spektakl!

I 2015. smo bili u finalu, ali nismo imali veru koju nosimo sad! Da ponovmo Interov uspeh? Razmišljam samo o nama!

Srećan kraj bajke

Mada se stidljivo mogu čuti komentari kako Bufonova karijera neće biti ista sa ili bez pehara Lige šampiona, Alves ima svoje mišljenje koje naravno nije krio.

„Znam da se ništa neće promeniti u njegovoj karijeri, bilo da uzme Ligu šampiona i Zlatnu loptu ili ne. Nije mu potrebno to da bi bio legenda, jer on to već jeste“.

Kako sam kaže, ni ne razmišlja preterano o finalu i mirno spava.

„Osećam se fantastično, već sam udelio nekoliko saveta saigračima, jer su mnogo radili kako bi se našli ovde. Sada možemo zajedno da ostvarimo snove. Ne delim ja savete kako bih pametovao ili bio nekome učitelj, posebno jer su to već dovoljno iskusni fudbaleri koji su osvojili neke od najvećih trofeja u svojim karijerama. Ja sam, kao i oni, večiti učenik, uvek učim od svojih saigrača i to je snaga ovog tima“.

Zato bi evropska titula bila posebno slađa.

„Ako pobedimo Real, biće to šlag na torti. Mi smo njihovi rivali i ne mogu da kažem za Real da je isključivi favorit u meču koji nas čeka. Opet, neću da ovo pretvorim u bitku Danija Alvesa i Reala, zato što je ovo sudar Juventusa i Reala. Dva velika tima s odličnim igračima“.

Otkrio je Alves i zašto je ovaj meč toliko važan timu...

„Juventus se sastao sa Realom u finalu 1998. godine i tada je slavio Real. Mnogi pričaju da je gol Predraga Mijatovića bio iz ofsajda i zato svi u Juventusu željno iščekuju ovaj meč. Želimo da odigramo meč bez straha prema rivalu, prema pedigreu kakav ima Real, prema trofejnoj Sali koju imaju. Želimo da igramo s mnogo energije i pozitivnog mišljenja“.

(FOTO: Action Images)