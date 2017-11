Dani strepnje - šta će biti sa Milanom od oktobra 2018?

Zakoni tržišta govore da će Rosoneri, sva je prilika, na doboš...

Kinezi više ne mogu da prodaju maglu navijačima Milana! Svima je postalo jasno da se nešto kuva i da to što se kuva ne miriše na dobro.

Jučerašnja "pretnja" potekla iz medija da bi UEFA mogla da izbaci Milan iz Evrope zbog lošeg poslovanja i nepoštovanja finansijskog fer-pleja nije demantovana kako su najverniji tifozi očekivali, a ono "za sada nismo diskutovali otome" iz nadležnih institucija kao da je samo odložilo probleme s kojima se Rosoneri susreću.

Sve to bila je samo uvertira za novi šok, jer Forbs danas piše kako je vrlo moguće da se Milan kroz deset meseci ponovo nađe na prodaju. Iliti bolje rečeno na dobošu. Naime, Jonghog Li, čovek koji stoji ispred konzorcijuma koji je kupio Milan od Silvija Berluskonija za 740.000.000 dolara, sada je to već svima jasno, nema obećani novac za normalno funkcionisanje kluba. On se još proletos obratio privatnom investicionom fondu iz Sjedinjenih Američkih Država - "Eliot menadžment" (opisan kao "lešinarski fond" pošto ima tendenciju da otkupljuje dugove propalih kompanija, ali i država kao što su Peru, Kongo i Argentina po minimalnim cenama) za pozajmicu od 300.000.000, uz 180.000.000 koji bi "stajali sa strane" ne bi li se dovršila kupovina kluba, dok bi se ostatak troškario na dovođenje igrača. Otplata kompletnog duga zakazana je za oktobar 2018, sa kamatom od 11,5 odsto na trista miliona i 7,5 odsto na ostatak sume.

Milan je u proteklom prelaznom roku debelo trošio, a kako rezultati nisu ispratili ulaganja i plasman u Ligu šampiona je sve dalje, postavlja se veliko pitanje kako će dug biti vraćen. Finansijski stručnjaci procenjuju da do obavezujućeg datuma Li mora kako zna i ume da obezbedi oko 350.000.000 evra. Pritom, ova suma nema nikakve veze sa onim za šta ga obavezuje UEFA, odnosno za skidanje s leđa "pošasti" zvane finansijski fer-plej. To praktično znači da se na datih 350.000.000 od prodaje igrača mora obezbediti još...

Šta će biti ukoliko Fasone i Mirabeli, tandem direktora koji upravlja klubom, ne uspeju da sakupe taj novac, niko od navijača ne sme ni da pomisli. Niti odgovor na to pitanje neko trenutno može da da. Novinar Forbsa navodi samo da je prema svi zakonima tržišta logično očekivati novu prodaju kluba za daleko manje novca nego što je Berluskoni uzeo pre nekoliko meseci. Zapravo, možda taman toliko da se Amerikanci naplate...

Šta če dalje biti sa Kinezima? Ni o tome se ne može govoriti u ovom trenutku. I neće moći sve dok do najkrupnijih kineskih biznismena i njihovih konzorcijuma ne dođu precizna uputstva sa nedavno odražanog 19. kongresa Komunističke partije. Da li će država reći da se nastavi sa ulaganjima po svetu, ili će možda odlučiti da povuče novac nazad u državu? Saznaćemo tokom naredne godine. Jer sav taj novac koji Kinezi nemilice rasipaju zapravo je državni.

Jedno je sigurno - pred Milanom je godina velike neizvesnosti i strepnje.

