Danilović: Nemojte da razapinjemo Jokića

"NBA je veliki sistem u kojem su i zahtevi na najvišem nivou. Jokić nam treba, ali on treba da igra za Srbiju u narednih deset godina", poručio prvi čovek srpske košarke

"Slučaj Jokić“ ponovo je aktuelan u srpskoj košarci. Prvo je danas Miodrag Ražnatović u Atini govorio o mogućnosti da košarkaš Denvera zaigra za Srbiju na prvenstvu Evrope, a onda se ove teme, gostujući u Nišu, dotakao i prvi čovek KSS Predrag Danilović.

On je pružio podršku Nikoli Jokiću i poručio da je on potreban Srbiji tokom naredne decenije i da će savez poštovati kakvu god odluku da donese.

“Moramo da razumemo probleme i uslove koje pred Jokića postavlja njegov klub Denver. NBA je veliki sistem u kojem su i zahtevi na najvišem nivou. Jokić nam treba, ali on treba da igra za Srbiju u narednih deset godina. Nećemo biti srećni ako odluči da ne igra na Evropskom prvenstvu, ali ga zbog toga ne treba razapinjati. Zato treba poštovati njegovu odluku i razumeti zahteve njegovog kluba koji mu sprema novi i bogatiji ugovor“, rekao je Danilović studentima prilikom posete Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nišu.

Ni sam Nikola Jokića, koji je nedavno prisustvovao jednom turniru u basketu u Beogradu, nije želeo još da priča o igranju na EP.

Srpski centar je ove sezone blistao u dresu Denvera, prosečno je po utakmici beležio 16,7 poena i 9,8 skokova.

