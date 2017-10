Danilović otvorio teren u Bloku 45 posvećen reprezentaciji

Predsednik KSS svečano otvorio 54. obnovljeno igralište u akciji kompanije Mozzart “Sto terena za jednu igru”

Novi teren za najbolji basket u kraju koji je svečano otvorio predsednik KSS, legenda srpske košarke, Predrag Danilović, nikao je u bloku 45, na Novom Beogradu.

Teren je posvećen košarkaškoj reprezentaciji Srbije koja je u Turskoj ovog leta osvojila srebrnu medalju i obradovala naciju. Kompanija Mozzart odlučila je da obraduje građane Novog Beograda, posebno bloka 45, i oda još jednom čast momcima koji su svojim partijama ovog leta usrećili Srbiju.

Odmah pored terena urađen je i grafit “Igraj i pobedi” na kom su predstavljeni Milan Mačvan, Stefan Jović, Bogdan Bogdanović, Vasilije Micić, Branko Lazić, Boban Marjanović, Vladimir Štimac, Dragan Milosavljević, Vladimir Lučić, Ognjen Kuzmić, Marko Gudurić, Stefan Birčević i selektor Aleksandar Đorđević.

Vrpcu je svečano presekao Predrag Danilović koji se odsustvu naših reprezentativaca i u njihovo ime, kao i u ime saveza, zahvalio kompaniji Mozzart na podršci, pre svega srpskoj košarci.

“Volim Novi Beograd, pogotovu blok 45 jer sam tu proveo prelepe dve, tri godine mog života kada sam došao iz Sarajeva. Pored toga što Mozzart radi sjajnu stvar širom Srbije, dodatno mi je drago što je obnovljen teren baš u 45. bloku. Znam da se ovde uvek igrao odličan basket, ja sam na ovim terenima igra basket, tako da je ovo zadovoljstvo više. Mnogo je bitno da klinci mogu bezbedno da igraju, da se ne povrede kada padnu na beton, mada je i to sastavni deo igre. Ulični basket, bar meni, je jako bitan, jer me je i privukao košarci. Mnogo mi je drago zbog ovih klinaca što sada imaju ovakav teren”.

Branko Lazić zbog obaveza sa klubom nije bio u prilici da prisustvuje otvaranju terena, ali odmah po završetku treninga izrazio svoje zadovoljstvo zbog činjenice da je reprezentativcima učinjena ovakva čast.

“Dugo znam za akciju i zaista mi je drago što smo mi svi zajedno kao reprezentacija dobili taj teren, na kom će deca moći da uživaju u košarci i provode vreme napolju. Kada uzmemo u obzir trenutnu situaciju i činjenicu da tehnologija svakodnevno napreduje, internet, igrice i telefoni su uzeli maha i zaista je važno da ovakve akcije postoje kako bi se deca podsticala da izađu napolje i bave se sportom, bilo kojim, ne samo košarkom”, rekao je Lazić.

Njegov saigrač iz reprezentacije Dragan Milosavljević istakao je da mu predstavlja veliku čast što je i njegov uspeh utkan u obnovljeni teren u bloku 45 i naglasio da je neophodno decu skloniti sa ulice i okrenuti ih ka sportu.

“Zato i igramo košarku, za prestiž i ljubav prema igri. Mnogo nam znači što smo ostvarili veliki rezultat i što smo ušli u istoriji. Mnogo je lepo to što će jedan teren biti posvećen nama i to je velika čast za mene i celu ekipu. Ja sam lično presrećan zbog toga, nisam znao da se priprema tako nešto i zaista sam pozitivno iznenađen. Žao mi je, iskreno, što nismo tu da svi zajedno otvorimo taj teren. Osim što mi je velika čast, moram da naglasim da je velika stvar što se ovakve stvari dešavaju, što se radi na renoviranju i izgradnji terena, što kompanija Mozzart ima svoju akciju kojom pomaže mlađim generacijama, koje će igrati košarku širom Srbije. Treba da se pokrenu akcije i da se obnove tereni za ostale sportove, da se u svakom gradu obezbede adekvatni uslovi da mladi mogu da se bave sportom i sklone se sa ulice. Potrebno je današnjoj omladini da kroz sport nađu sebe, da otkriju koji je to sport najbolji za njih. Što se tiče košarke, dovoljno je samo pogledati uspehe iz prethodnih nekoliko godina, što dokazuje da smo zemlja košarke i da je košarka sport broj jedan”.

U ulici Jurija Gagarina između brojeva 205 i 207 na košarkaškom igralištu postavljena je specijalna podloga po standardima FIBA 3X3 takmičenja, profesionalne konstrukcije, kliritne table i zglobni obručevi.

“Koliko je radosti našoj zemlji donela košarkaška reprezentacija Srbije, i to ne samo ova generacija, suvišno je govoriti. Upravo i njihovi uspesi bili su i inspiracija za pokretanje naše akcije ‘Sto terena za jednu igru’. Šampioni rastu u svakom kutku naše zemlje i zato ulažemo upravo u takve otvorene terene koji će jednog dana iznedriti nove reprezentativce i koji će ulepšati odrastanje svih dečaka i devojčica koji tu provode svioje vreme. Želimo da ulaganjem u sport doprinesemo društvu i lokalnoj zajedici. Nastavljamo dalje, efikasnije i još brže ćemo obnavljati terene u našoj zemlji, inspirisani i osnaženi energijom naših sugrađana u svakom mestu u kom smo bili, što nas učvršćuje u uverenju da činimo pravu stvar”, rekao je direktor korporativnih komunikacija kompanije Mozzart Borjan Popović.

Prvu revijalnu utakmicu odigrali su klubovi sa Novog Beograda KK Div i KK Novi Beograd, a svi prisutni su nakon utakmice imali priliku da se oprobaju u takmičenju u šutiranju trojki.

Humanitarni karakter koji je nosila svaka pogođena trojka, dodatno je inspirisao vešte basketaše, pa je kompanija Mozzart ukupno donirala 150.000 dinara Institutu za zaštitu zdravlja majke i deteta “Dr Vukan Čupić”.

Teren u Bloku 45 je 54. obnovljeni teren u akciji kompanije Mozzart „Sto terena za jednu igru“ koja je do sada posetila Pirot, Čačak, Prijepolje, Feketić, Zrenjanin, Kragujevac, Vrnjačku Banju, Veliku Drenovu, Kruševac, Valjevo, Šabac, Pribojsku banju, Labudovo brdo, Mačvansku Mitrovicu, Belu Crkvu, Svilajnac, Preševo, Negotin, Rumu, Novi Sad, Niš, Kovin, Obrenovac, Leskovac, Rašku, Novu Varoš, Bačku Palanku, Zaječar, Bajinu Baštu, Lazarevac, Čukaricu, Paraćin, Ub, Savski venac, Vrbas, Užice, Kikindu, Inđiju, Suboticu, Sremsku Mitrovicu, Prokuplje, Dorćol, Bor, Smederevsku Palanku, Apatin, Kraljevo…

Akcija se nastavlja dalje, sve do svih 100 obnovljenih terena, svoje predloge svi zainteresovani mogu ostaviti na sajtu deotvogzivota.com.

