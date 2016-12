Danilović: Razgovarao sam i sa Vučićem, nije bilo trgovine sa Čovićem, mladi treba da igraju, ne da mašu peškirima večitih

“Normalno je da razgovaram sa predsednikom Zvezde“, kaže prvi čovek KSS

Veličina slova A A A

Čim se saznalo da će se kandidovati, bilo je jasno da će Predrag Danilović i preuzeti fotelju prvog čoveka Košarkaškog saveza Srbije. Takvu veličinu teško je odbiti. Ali Danilović sam u intervjuu za Politiku kaže da je priželjkivao protivkandidata. Kaže da bi Dušanu Ivkoviću, da je on kao što se spekulisalo podneo kandidaturu, rado ustupio mesto. Kad već nije, rešen je u nameri da se uhvati u koštac sa problemima srpske košarke i pokuša da vrati "kult lokalnih klubova" koji nam je neophodan. Zato i traži jedinstvo svih kojima je košarka u srcu.

Pa i ljudi van košarke...

"Nemam šta da krijem, razgovarao sam i s premijerom Aleksandrom Vučićem. To je sasvim normalno, jer su on i vlada na čijem je čelu pomagali u godinama kada nije bilo ovakvih uspeha", kaže Danilović za Politiku.

Mnogo više pažnje je ipak izazvao njegov sastanak sa jednim drugim čovekom - predsednikom Crvene zvezde Nebojšom Čovićem. Nije tajna da je klubaštvo opasno podelilo Srbiju, a Danilović se ipak povezuje sa Partizanom. Međutim, on sam ističe da takvih podela ne sme da bude kad je reč o opštem interesu košarkaškog sporta.

"Sasvim je normalno da razgovaram sa predsednikom Zvezde i ja sam se sastao s Nebojšom Čovićem On je bio moj dugogodišnji rival dok sam vodio Partizan, ali sada sam predsednik KSS-a i tu više nema prostora za bilo kakvo favorizovanje. Jesam navijač Partizana i uvek ću to biti, ali kad su u pitanju Savez i reprezentacija svi smo jedan tim. S obzirom na to da se u medijima na različite načine tumačio Čovićev i moj susret, moram da kažem da nije bilo nikakve trgovine", ističe Danilović.

A šta su najveći problemi srpske košarke? Mnogo toga. Počevši od besparice, rata Fibe i Evrolige zbog kojeg "najviše trpe Partizan i Crvena zvezda", pa preko odbijanja lokalnih samouprava da pomognu klubove jer "ne žele da čuju za pojedince koji vode košarku". Danilović smatra da neke sredine moraju "kadrovski da se provetre".

"Ima ljudi koji godinama neuspešno rade svoj posao. Pitanje svih pitanje je odgovornost... Ne može u jednom regionu da se finansira sto klubova, već je neophodna neka vrsta centralizacije. Savez je voljan da pomogne, ali rekao sam ljudima koji vode regionalnu košarku da mi ne šalju probleme bez predloga rešenja".

Otud među prioritetima “povratak kulta lokalnog kluba“.

"To je odavno napuštena praksa koja je u prošlosti davala rezultate, stvarala asove. Što više igrača iz regiona, da se pruži šansa mladima. Navijači se po prirodi stvari vezuju za svoje sugrađane, a to bi sigurno podržale i lokalne samouprave. To je jedini put da se podigne kvalitet košarke van Beograda".

To i reprezentacija naravno. Medalje na reprezentativnom planu, tvrdi Danilović, privući će mnogo više dece ka košarci nego Partizanovi ili Zvezdini trofeji, makar i u evropskim takmičenjima. A potrebni su Srbiji klinci koji sanjaju košarku. Jedan sumoran podatak: ove godine nijeda mlađa selekcija nije izborila mesto među osam u Evropi.

"Odgovornost je podeljena između roditelja koji imaju nerealne amcibije, menadžera i klubova kloji ne rade na pravi način i ne daju šansu mladim igračima. Zato nam talentiovana deca odlaze u inostranstvo i s 15 godina, uzimaju pasoše drugih zemalja. Imamo slabu ligu, sistem takmičenja u kom klubovi nemaju vremena ni za normalne treninge, kamoli za individualni rad. Rešenje je da se u letnjem periodu s mladima radi sistematski, kao i da šansu za igru potraže u manjim klubovima, a ne mašući peškirima na klupi Partizana i Zvezde. Međutim, tom je pitane svesti igrača i klupskih politika na šta Savez ne može mnogo da utiče", kaže Danilović u intervjuu za Politiku.

(FOTO: Star Sport)