Darko Brašanac u epizodi: Kako sam ubio Kralja?

Vezista Leganesa pričao o podhuvatu u Madridu

Bilo je i većih fudbalskih čuda, ali trenutno je u španiji najveći hit - Leganes. Pred malim klubom iz okolone Madrida Kralj je pao na kolena.

Real Madrid je imao prednost iz prvog meča (1:0), ali je na Bernabeuu Leganes odigrao istorijsku partiju. Plasirao se u polufinale Kupa Kralja i produbio krizu ekipe Zinedina Zidana.

Važnu ulogu imao je vezista Partizana Darko Brašanac. Preorao je teren potencijalni reprezentativac Srbije i naterao navijače Leganesa da mu se dive. Setili su ga se fanovi bivšeg kluba - Betisa.

„Mada smo prvu utakmicu izgubili verovao sam da može da nam se posreći. Ovo je bio četvrti put da igram protiv Reala otkako sam u Španiji, a u prethodna dva duela su pobedili tesno. Golovima u finišu. Pričao sam pre meča porodici i prijateljima da mi se treći put neće provući. Bilo je vreme za prvu pobedu“, poručio je u razgovoru za Novosti Darko Brašanac.

Nije to bio optimizam bez pokrića. Osetio je Brašanac, kao i ostali momci iz Leganjesa, da mnogo toga ne štima u Zidanovom timu.

„Bez obzira na razliku između Leganesa i Reala, imali smo svi veru u sebe da možemo do čuda, bili smo motivisani. Cilj nam je bio da što duže držimo 0:0, a uspeli smo i da povedemo. Na kraju je sve ispalo kako smo želeli. Eliminisali smo najveći klub na svetu. Odjeknulo je to u Španiji, a čujem i u svetu. Svi pričaju o Leganesu, pogotovo što je Real igrao sa jakom postavom: Isko, Asensio, Modrić, Ramos. Njima nije lako, u finišu im je publika zviždala prilikom svakog kontakta“, dodao je Brašanac.

O trijumfu Leganesa pričaju svi - od Japana do Argentine.

„Zvali su me iz Srbije, javili su mi se igrači Betisa, čiji sam zvanično član. Trener Garitano nije ništa posebo rekao, on ne priča mnogo, ali smo svi videli koliko je bio zadovoljan. Navijači su nas sačekali u sportskom centru i zajedno smo se radovali“.

(Foto Action Images)