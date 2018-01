Dar-mar Demar: Rozanovih 52 (VIDEO)

Pala dva rekorda u Torontu, produžetak i u Čikagu, pet poena Bjelice

To nije košarka, to je šou jednog čoveka! Ovoga puta u izvedbi Demara Derozana, koji je u stilu svog imena pravio dar-mar po parketu „Eir Kanada centra“ i izrastao u udarnu planetarnu sportsku vest, koja daleko prevazilazi granice Sjedinjenih Američkih Država. As Toronta spakovao je čak 52 poena u prvoj utakmici 2018. godine i maltene sam pobedio žilavi Milvoki, doduđe, posle produžetka - 131:127.

Najbolji košarkaš Reptorsa je igrao kao u transu, otvorio je meč sa 21 poenom samo u prvoj četvrtini, pogađao iz svih pozicija, bio nepogrešiv sa linije slobodnih bacanja (13/13), ubacio pet trojki, iz igre pucao 17 od 29 i postavio dva rekorda.

Prvi - klupski: pretekao je Vinsa Kartera i Terensa Rosa koji su do sinoć bili neprikosnoveni na koti 51. Drugi - lični: nikad nije bio ovako efikasan u karijeri. Bez obzira na veliki broj primljenih poena, američkih mediji posebno hvale Derozanovu posvećenost i igru u odbrani u trenucima kad se lomio susret.

A njegovim tokom imao je Toronto i 11 poena viška u trećoj deonici, Baksi su brzo izbrisali minus, ali je prvo Derozan realizovao dva penala 37 sekundi pre kraja i osigurao produžetak, da bi u njemu domaći tim serijom 13:3 praktično rešio pitanje pobednika.

Osim Demara Derozana, sjajan učinak u pobednilčkom sastavu imao je i Karl Lauri (26 poena, šest skokova, šest asistencija), pa je Toronto zabeležio 12. uzastopni trijumf kod kuće i po tome mu nema ravnog u NBA ligi. Trenutno.

Produžetak se igrao i Čikagu, gde je Portland slavio 124:120. Najviše zahvaljujući Si Džej Mekolumu. Prvo je obezbedio produžetak, a u njemu dao šest poena za treću pobedu Blejzersa u poslednje četiri utakmice.

Mekolum je ubacio ukupno 32 poena (ali je promašio čak 19 šuteva iz igre), zabeležio osam asistencija i šest skokova, doličnu podršku imao je u liku Aminoa (24) i Tarnera (22), a vredi istaći da je Jusuf Nurkić skupio čak 15 skokova i tako dao značajan doprinos slavlju gostiju.

Minesota je na domaćem parketu savladao LA Lejkers, a Nemanja Bjelica je sa 14 i po minuta na parketu zabeležio pet poena, četiri skoka i jednu asistenciju. Po običaju, u dresu Vukova dominirali su Džimi Batler (28), Endrju Vigins (21) i Karl Entoni Tauns (16 poena, 13 skokova).

