Darušafaka više ne igra Evroligu

Direktor ABA lige Krešimir Novosel razotkrio dileme povodom učešća klubova u narednoj sezoni elitnog takmičenja

Darušafaka je ove godine uložila ogroman novac u stvaranje tima, ali je sledeće godine nećemo gledati u Evroligi. To je u intervjuu za Večernji list oktrio direktor ABA lige Krešimir Novosel, koji je takođe dodao da će do sezone 2019/2020. isključivo šampion Jadrana igrati u Elitnom takmičenju.

Sigurno je samo da prvak ABA lige ide u Evroligu, a tri sledeća kluba u Evrokup. To je ono što stoji u ugovoru.

"Bez obzira na to što će neko možda reći da bi za Evroligu bilo šteta da u njoj ne igra klub s takvom publikom kakvu ima Crvena zvezda, pravila su jasna i taj ugovor s Evroligom vredi do sezone 2019/2020. Dakle, ako Zvezda ne bude prvak, neće igrati u Euroligi. A nama je negde pre Božića rečeno da se Evroliga neće širiti sledeće sezone. Iznenađenje je da među učesnicima neće biti ni Darušafake, iako je jedan od glavnih sponzora Evrolige, jer je pre dogovoreno da ulazi četvrti španski klub", poručio je Novosel za Večernji list.

(FOTO: MN Press)