Datomeova poruka Peri Antiću: Hvala Bogu, nećeš više da me vučeš za bradu, da mi šišaš kosu i širiš zarazu...

"Jedan od mojih omiljenih saigrača ikada", kaže Italijan koji se na šaljiv način oprostio od svog doskorašnjeg saigrača koji je prešao u Crvenu zvezdu

Veličina slova A A A

Pero Antić je postao novi igrač Crvene zvezde, a to znači da je mnogo šarma i dobre energije otišlo iz Fenerbahčea. Upravo o tome je pisao Điđi Datome na svom Instagram profilu, čovek koji je veoma vezan za Antića. Setimo se samo ko mu je ošišao čuveni "rep" posle finala Evrolige.

Datome je na treningu pred četvrtfinalni okršaj Italije i Srbije na Evropskom prvenstvu govorio o prijateljstvu sa Bogdanom Bogdanovićem, a na Instagramu je posvetio poruku svom omiljenom saigraču Antiću koji će ove sezone nositi crveno-beli dres.

"Kada god bih pisao ovakve postove, Pero bi mi samo nekoliko minuta kasnije govorio da sam lažov i da i sam ne verujem u to što pišem. E, pa, sada je red na tebe. Konačno nećeš da mi uznemiravaš prostor u svlačionici, nećeš da me vučeš za bradu, nećeš ponovo da mi sečeš moju prelepu kosu, nećeš da mi dosađuješ dok čitam, nećeš više da unosiš zarazu u naš zajednički prostor, nećeš da me moliš da te vozim u teretanu. Ali... Uvek ima ali. Kakav pobednik i neverovatan saigrač si bio. Treninzi i putovanja ne bi bili ista bez tebe. Imao si neverovatnu želju da pričaš i zadirkuješ ljude okolo. Jedan od mojih omiljenih saigrača ikada! Ludo ćeš mi nedostajati - "brate", završio je Italijan pismo na našem jeziku.

Eto, nije baš sve u surovom profesionalizmu.

(FOTO: MN Press)