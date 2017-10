Davidovac umesto Kešelja protiv Cedevite i Himkija

Zvezda ponovo bez Nemanje Dangubića

Veličina slova A A A

Veliki trijumf nad Barselonom mora da bude arhiviran, jer Crvenoj zvezdi sledi veliki duel u ABA ligi protiv Cedevite u Zagrebu gde su stigli danas.

Trener Crvena zvezde Dušan Alimpijević kaže da će šansu dobiti Dejan Davidovac umesto Marka Kešelja koji nije u dobroj formi.

"Svi smo svesni da će pobeda nad Barselonom imati svoj značaj samo ako slavimo i u Zagrebu. A do povoljnog rezultata ćemo doći samo ako imamo pravi pristup i ako izvučemo pouke iz prethodnih utakmica. Sada imamo i to iskustvo iz prethodnog perioda kada smo u vrlo kratkom vremenskom perodu igrali sa evroligašku utakmicu sa Žalgirisom, i protiv Budućnosti samo dva dana kasnije. Nemamo puno vremena da se spremimo za ovaj derbi i osvežimo, očekuje nas samo jedan trening do utakmice. Cedevita je ekipa napravljena za vrh ABA lige,imaju potencijal za najviše domete. Ponovo ćemo nastupiti bez povređenog Dangubića, dok će u 12 igrača za ovu i utakmicu u Moskvi protiv Himkija, biti Davidovac umesto Kešelja” rekao je trener crveno-belih.

MOZZART KVOTE

(2,10) Cedevita (14,00) Crvena zvezda (1,85)

Ognjen Dobrić pred ovaj derbi regionalnog takmičenja kaže da Zvezda ide na pobedu u Zagrebu.

„Nemamo puno vremena da se pripremimo za ovu utakmicu. Pobeda nad Barselonom nam mnogo znači,najviše za naše samopouzdanje, ali mi smo već više puta napomenuli, šta je naš takmičarski prioritet ove godine, a to je ABA liga, pa time ova utakmica još više dobija kod nas na važnosti. Znamo sve kvalitete Cedevite, pokušaćemo da se što bolje spremimo, da se osvežimo i regenerišemo nakon Barselone, i idemo na pobedu u Zagrebu" rekao je Dobrić.

Crveno-beli će od petka do narednog četvrtka, odigrati četiri teške utakmice. Posle Barselone, i utakmice u Zagrebu, sledi put u Moskvu pravo iz glavnog grada Hrvatske, a posle utakmice sa Himkijem, povratak za Beograd planiran je za sredu u ranim popodnevnim časovima. Već u četvrtak u Beogradsku Arenu stiže višestruki prvak Evrope, Makabi Tel Aviv.

Derbi 4. kola ABA lige Cedevita – Crvena zvezda igra se u „Domu sportova" u nedelju od 17 časova, uz direktan prenos na TV „Arenasport".