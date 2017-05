De Laurentis u svom stilu: Sari može da bude Napolijev Ferguson! Imamo spisak od 50 pojačanja

Zatim i nekoliko reči o Rafi Benitezu i tome koga je Španac želeo pre Pipite Iguaina

Nikad nije dosadno kada zbori Aurelio De Laurentis. Kontroverzni vlasnik Napolija uvek ima tema za razgovor i gotovo da obožava kada ga novinari zovu.

Ovog puta dugogodišnji filmski producent govorio je o mnogim stvarima, a pre svega o novom ugovoru Drisa Mertensa, o čemu se nedeljama unazad nadeleko razglaba.

"Imamo postignut dogovor oko produžetka saradnje. Potpis očekujem u narednoj sedmici, kada će doći njegovi agenti na razgovor, kako bismo završili sve detalje", kaže De Laurentis.

Govoreći o izgledu sastava za narednu sezonu, temperamenti poslovođa rekao je da se više nikoga ne boji i da neće biti neuspeh ako Napoli na kraju ode u kvalifikacije za Ligu šampiona.

"Ovo je liga gde se iznenađenja dešavanju svakodnevno. I Napoli i Roma gubili su bodove od manjih od sebe. Do kraja takmičenja može svašta da se desi. Ne plašim se kvalifikacija za Ligu šampiona. Biće drugačije nego kada smo nailazili na Atletik Bilbao. Sada imao jednu punu godinu iza nas i strukturu tima. Imamo mnogo snaga. Činjenica da imam ceo tim na okupu već u julu čini me jako mirnim".

Reč-dve i o Mauriciju Sariju i poređenju sa ser Aleksom Fergusonom.

"Moja intuicija navela me je da ga dovedem. Kada je preuzeo Empoli naveo me je da ga pogledam i ispratim kako radi. Oduvek sam verovao da sam napravio pravi izbor. Da li će dugo ostati u Napoliju? Ima višegodišnji ugovor sa otkupnom klauzulom, koja će biti aktivirana sledeće sezone. Napulj je njegov dom, ako želi može da ostane u Napoliju ceo život. On bi mogao da bude naš Aleks Ferguson".

Dok je govorio o Sariju, De Laurentis je iskoristio i priliku da „pecne“ nekadašnjeg trenera Rafu Beniteza i otkrije jedan prilično zanimljiv detalj.

"Da li je on tražio Gonzala Iguaina? Da se on pitao, mi nikada ne bismo uzeli Iguaina. On je insistirao na Landru Damijaou, čak smo razgovarali i sa njegovim agentima ovde u klubu. Sada bih samo da pitam - gde sada igrao Damijao? Iguain je naš pogodak".

Između ostalog, De Laurentis je otkrio i koje igrače zaista voli.

"To su Gulam i Strinić, oni su mi dragi. Teško je naći igrače iz 1992. i 1993. godišta njihovih kvaliteta koji bi mogli da ih zamene. Za obojicu razmatramo da produžetke ugovora, ali za to je potrebno vreme. Videćemo šta će se desiti".

Kada smo već kod produžetaka ugovora, De Laurentis je najavio još poslova.

"Hamšik, Kaljehon, Albiol, Kulibali, Insinje. Sve će se dešavati brzo. Živimo u takvom okruženju", kaže vlasnik Napolija i otkriva:

"Spremamo se za jedinstvene kupovine na tržištu. Trenutno imamo spisak od 50 pojačanja koja bismo želeli da dovedemo. Naši skauti rade svakodnevno kako bi nam omogućili tako nešto. Nude nam iskusne igrače, talente, sve vrste fudbalera. Mislim da ću ovog leta dovesti nekog iz Belgije ili Holandije i pustiću ga da se još razvija kod njih".

