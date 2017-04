Dečko od 300.000 evra ponovo igra fudbal

Stefan Milošević dobio poverenje stručnog štaba crveno-belih posle pet meseci

Jeste da je došao u letnjem prelaznom roku kao investicija za budućnost, plaćen je 300.000 evra subotičkom Spartaku, ali malo ko je očekivao da će Stefan Milošević u prvoj sezoni na Marakani imati minornu minutažu.

Dobio je šansu stručnog štaba crveno-belih tokom prethodnog kupa duela protiv lučanske Mladosti. Ušao je u igru sredinom drugog poluvremena umesto Mihaila Ristića. Bili su to prvi minuti mladog levog beka još od oktobra 2016.godine i meča protiv BSK Borče.

„Zaista je velika čast što sam deo ekipe koja je nakon četiri sezone obezbedila plasman u polufinale Kupa. To je velika stvar za Zvezdu. Odigrali smo odličnu utakmicu, to pokazuje i činjenica da smo za 18 minuta postigli četiri gola. Posebno me raduje to što nakon pogotka koji smo primili u 45. minutu niko nije klonuo, svi smo verovali u pobedu. Smatram da je ovo lepa uvertira za duele koji nas učekuju u finišu sezone. Ima još do finala Kupa, ali dupla kruna je ono za šta se mi borimo i daćemo sve od sebe da to ove godine i ostvarimo“, rekao je Milošević.

Član zlatne generacije sa Novog Zelanda trenutno je treća opcija na poziciji levog beka.

„Mogao sam da očekujem šansu pošto nažalost Anđelković ima problem sa zglobom, a Ristić je nedavno izašao iz povrede. Nije me šef odmah poslao na zagrevanje, ali ispostavilo se da imamo dobar rezultat i bilo je prostora da se ipak nađem na terenu. Nastaviću dalje naporno da radim na svakom treningu jer je to jedini način da zaslužim neku veću šansu. Imamo gust raspored u narednom periodu i siguran sam da će trener izmešati karte tako da se svi mi sa nešto manjom minutažom nadamo šansi. Ne očekujem da budem starter u predstojećim utakmicama, svestan sam da poslednjih godinu dana nisam igrao, ali verujem da ulaskom sa klupe u nekim trenucima mogu da pomognem ekipi“, dodao je Milošević