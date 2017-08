Dečko, pa ti si čudo! (VIDEO)

Neverovatni Marko Asensio postigao dva evrogola protiv Barselone u samo tri dana

Kada je neko stvoren da postane veliki igrač, njega nije potrebno gurati u prvi plan, on svoj put do zvezda sam pronađe! Do početka prošle sezone mnogi ljubitelji fudbala nisu ni čuli za Marka Asensija, a sada za njega i njegovu vanserijsko umeće zna čitav svet!

Real Madrid je prepoznao njegov kvalitet u Majorci, kupio ga je još na leto 2015. godine za 3.500.000 evra, a onda je zablistao na pozajmici u Espanjolu u sezoni 2015/2016. To mu je bila povratna karta za Santijago Bernabeu, posle čega je sve bilo u njegovim rukama i rukama neverovatnog Zinedina Zidana, koji je kao i velikom broju igrača iz ovog tima Asensio pronašao mesto i pravi trenutak za ulazak u vatru.

Da više nije rezervista, već najbolja moguća opcija pokazao je dva puta u samo tri dana sa dva evrogola protiv Barselone. Ni mnogim većim igračima to nije uspevalo, a njemu je suđeno da postane veliki. Kristijano Ronaldo slobodno može da odmori, Real Madrid na terenu ima dostojnu zamenu.

(FOTO: Action images)