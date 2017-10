Deco, dosta igranja! Bajern je na čelu Bundeslige (VIDEO)

Bavarci su tek u 10. kolu prvi put ove sezone izbili na vrh tabele

To je to! Deset utakmica fore dao je Bajern rivalima u Bundesligi da se poigraju. Večeras se vratio na tron, a kako igraju ne samo oni, već i njihovi rivali, sva je prilika da će šampioni Nemačke tu ostati do samog kraja i osvajanja šeste vezane titule šampiona (što nikada niko nije uradio!).

Da se razumemo, Bajern nema konkurenciju, a i onaj ko bi to trebalo da bude - Lajpcig, večeras je olako savladan u Minhenu sa 2:0 bez ispaljenog metka. Možda je tome kumovalo i rano isključenje kapitena Vilija Orbana, koji je nesmotreno udario Robena u gol-šansi, ali je utisak da je odluka arbitra u 13. minutu bila ispravna.

Samo šest minuta kasnije Bavarci su otključali bravu gostiju. Rastrčani Roben je sjajno proigrao Hamesa Rodrigeza, a Kolumbijac sa desetak metara drugim golom u sezoni doneo prednost ekipi Jupa Hajnkensa. Pogodak na vreme ubio je sve ambicije Lajpciga, trener Hasenhutl predao se u 22. kada je izveo iz igre prvu zvezdu Tima Vernera (da bi ubacio štopera), a sve je bilo gotovo u 38. kada je Humels majstorskim pasom kroz sredinu progirao Levandovskog, a Poljak postigao 10. gol u sezoni za konačnih 2:0.

U finišu prvog dela vodeći strelac Bundeslige je napustio igru, možda i zbog povrede, ali to nijednog trenutka nije ugrozilo trijumf Bajerna. Šampion Nemačke je u dosadnom drugom poluvremenu rutinski odradio posao, nije se trudio da napuni do vrha mrežu gostiju, čuvajući snagu za utorak i gostovanje Seltiku u Ligi šampiona.

Kako Bavarci trenutno igraju, odbrana krune u Bundesligi će biti lagan posao u nastavku sezone za pulene Jupa Hajnkesa, koji ne znaju za neuspeh otkako se trofejni stručnjak vratio u klub.

BUNDESLIGA - 10. KOLO

Petak

Majnc - Ajntraht 1:1 (0:1)

/Serdar 71 - Bel 37. autogol/

Subota

Leverkuzen - Keln 2:1 (0:1)

/Bejli 54, S. Bender 74 - Žirasi 23/

Hanover - Dortmund 4:2 (2:1)

/Žonatas 20. penal, Bebu 40, 86, Klaus 60 - Zagadu 27, Jarmolenko 52/

Herta - Hamburger 2:1 (1:0)

/Štark 17, Rekik 50 - Arp 73/

Hofenhajm - Menhengladbah 1:3 (1:0)

/Demirbaj 25 - Azar 61, Ginter 79, Vestergard 82/

Šalke - Volfzburg 1:1 (1:0)

/Bentaleb 43. penal - Origi 90+3/

Bajern - Lajpcig 2:0 (2:0)

/Rodrigez 19, Levandovski 38/

Nedelja

15.30: (2,50) Verder (3,30) Augzburg (2,85)

18.30: (1,75) Štutgart (3,60) Frajburg (4,90)

