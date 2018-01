Definitivno: Janković ostaje u Humskoj

Amijen odbijen

(Od izveštača MOZZART Sporta sa Kipra)

Nosiće Marko Janković crno-beli dres makar do leta. Čitav dan trajala je polemika hoće li se reprezentativac Crne Gore preseliti u Amijen, međutim, poslednje informacije govore da od posla neće biti ništa i da jedan od jačih štihova ostaje u špilu Miroslava Đukića i na proleće.

Francuski klub je bio spreman da plati između 2.000.000 i 3.000.000 evra, zvanična ponuda je stigla u Humsku 1, uslovi eventualne saradnje su predočeni 22-godišnjem vezisti i čekalo se samo da on presudi da li mu se ide u inistranstvo ili ne. Raspoloženje u upravi Parnog valjka je bilo takvo da bi za unosnu ponudu Jankoviću odlazak bio dozvoljen, ali on sam je, procenio da za to (još) nije vreme i da mu je bolje da igra za Parni valjak. Da sačeka unosniju ponudu. Verovatno i atraktivniji klub od 15-plasiranog na tabeli Lige 1.

To znači da Marko Janković nesmetano nastavlja pripreme u Limasolu i da od transfera ove zime nema ništa, odnosno da će Grobari moći da se uzdaju u njega u predstojećim mečevima protiv Viktorije Plzen u Ligi Evrope, kasnije i u Superligi i Kupu Srbije.

Na taj način stavljena je tačka na zimski prelazni rok u Partizanu, jer se, iako stidljivo pominjan, ni odlazak Leandrea Tavambe, nije desio. Crno-beli sa istim snagama u špicu, a pojačani u manevru (Ivanović, Zdjelar, Vakulko) i na levom beku (Urošević), ulaze u prolećni deo sezone.

Piše: Aleksandar Joksić

(FOTO: MN Press)