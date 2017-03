Dejvis: Uradio sam odličan posao, zaustavio sam Jokića! (VIDEO)

"Znali smo da igraju preko Jokića i da su vrlo efikasni kada on asistira. Moj posao je da pokušam da mu to učinim težim i mislim da sam uradio odličan posao", rekao je sjajni košarkaš

Veličina slova A A A

Nikola Jokić je glavna osovina Denverove napadačke igre, a koliko je to što on radi na terenu postalo opasno po protivnike pokazuje i činjenica da je fenomenalni Entoni Dejvis u odbrani imao poseban zadatak, a to je da zaustavi srpskog Džokera.

Došao je i taj dan: Jokić samo prosečan! (VIDEO)

Sjajni centar Nju Orleansa postigao je 31 poen i zabeležio 15 skokova, dok je srpski as ubacio osam poena i imao 13 uhvaćenih lopti. Dejvisu je ovo bio 45. dabl-dabl učinak, a ukupno 32. put je imao više od 30 ubačenih poena na jednom meču.

"Mislim da smo uspeli da 'zaključamo' odbranu. Znali smo da igraju preko Jokića i da su vrlo efikasni kada on asistira. Moj posao je da pokušam da mu to učinim težim i mislim da sam uradio odličan posao", rekao je sjajni košarkaš.

Denver nastavlja borbu za plej-of, a u narednom kolu (sreda 04.00) protivnik će mu biti direktni konkurent za osmo mesto na tabeli zapadne konferencije Portland. Obe ekipe imaju identičan skor od 35 pobeda i 38 poraza.

(FOTO: Action images)