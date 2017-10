Del Potro u bolnici, povredio operisani zglob

Argenitnac nezgodno pao tokom četvrtfinala protiv Troickog, ali ustao i nastavio da igra da bi po završetku meča zbog bolova morao kod lekara. Veliko pitanje da li će igrati polufinale protiv Nadala

Veličina slova A A A

Huan Martin Del Potro zbog konstantnih problema sa povredama nikada nije uspeo da dostigne zenit karijere. Nije stigao do prvog mesta, iako definitiivno ima kvalitet za to, a na kontu osvojenih grend slemova ostaje mu onaj US Open iz 2009. kada je šokirao Rodžera Federera.

Niz povreda nastavljen je i danasa i to u Šangaju gde je uspeo da se probije do polufinala. Ali naporan meč protiv nadahnutog Viktora Troickog, koji je preokrenuo u svoju korist mogao bi skupo da ga košta pošto je povredio već nekoliko puta operisani zglob leve ruke. Argentinac se pri padu uhvatio za bolno mesto, ali se pridigao, nastavio susrety i pobedio.

Međutim, nakon završetka meča pošto se ohladio nije više mogao da trpi bol te je prebačen u obližnju bolnicu. Za sad nije poznato koliko je teška povreda, ali je jasno da je njegov meč polufinala protiv Rafe Nadala pod velikim znakom pitanja.