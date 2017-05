Deleon: Partizanove tvrdnje neistinite

Direktor takmičenja MOZZART Superlige podseća da je svojevremeno izrekao kaznu kada je bio vređan i kapiten crno-belih Novica Veličković

Direktor takmičenja košarkaške MOZZART Superlige Srbije Leon Deleon saopštio je danas da nisu tačne tvrdnje košarkaškog kluba Partizan da primenjuje selektivnu pravdu prilikom izricanja kazni za incidente i izgrede u tom takmičenju.

“Povodom saopštenja KK Partizan NIS u vezi izrečene kazne sa utakmice KK Partizan NIS – KK FMP, imam obavezu i potrebu da demantujem tvrdnju KK Partizan NIS da ’uvredljivo skandiranje kapitenu Partizana nije sankcionisano’ i da je to dokaz da se pravila ’selektivno primenjuju’. To je apsolutna neistina, što rukovodstvo Partizana vrlo dobro zna, i iz zvaničnog saopštenja broj tri – Super liga 2016/17 svako u to može da se uveri. O svemu ostalom iz Partizanovog saopštenja, sa čime se ne slažem i za šta mislim da je netačno, pokušaću da se interno razjasnim sa rukovodstvom kluba“, saopštio je Deleon.

Direktor takmičenja Košarkaške lige Srbije (KLS) kaznio je Partizan sa 36.000 dinara zbog skandiranja njegovih navijača ("Je.. FMP") na prošloj utakmici izazvala je i brzu i oštru reakciju kluba.

(FOTO: MN Press)