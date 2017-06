Denis Suarez za MOZZART Sport: Ne znam baš da li je ovo bio naš drugi tim...

„Srbija ima odličan rad sa mladim igračima i to je dobro za vašu reprezentaciju“, kaže Španac za naš sajt

Veličina slova A A A

Preko 12.000 ljudi u Bidgošču došlo je da na delu vidi najveće zvezde reprzentacije Španije na meču protiv Srbija - Marka Asensija, Saula Njigeza, Đerara Deulofeua, Ektora Beljerina, Denisa Suareza… Želja im se ispunila samo za ovog poslednjeg.

Selektor Albert Selades mu je dao šansu da predvodi igrače koji su imali malo manje uloge u prve dve utakmice, a Suarez mu je na sve to uzvratio pogotkom za pobedu. Posle meča španski novinari su ga napadali kao komarci pored jezera, ali smo i mi uspeli da na kratko dođemo do njega.

Osveženje zvano Saša Lukić

Fudbaler Barselone je bio malo mrzovoljan jer ne voli da govori engleski, ali smo ga ipak nagovorili. Pristao je na jedno pitanje, ali se naravno zadržao malo duže od toga.

"Mislim da je Srbija igrala dobro. Da ima veoma dobar tim. Oni su bili šampioni sveta za igrače do 20 godina. Do 19 su osvojili Evropsko prvenstvo. Odlično radite sa mladim igračima i to je veoma dobro za vašu reprezentaciju", rekao je Suarez za MOZZART Sport.

Na kraju je ispalo da je Španija sa drugim timom savladala prvi sastav Orlića. Furija je u trećem meču grupne faze B grupe Evropskog prvenstva slavila s 1:0.

“Ne znam baš da li je ovo naš drugi tim. Imamo 23 igrača koji igraju na vrhunskom nivou. Ovde niko ne misli da je starter ili da je igrač sa klupe. Važno je za svakog igrača da igra svaku utakmicu i danas su svi uživali".

Igrao si sa Antoniom Rukavinom koji nastupa za Viljareal.

"Naravno, znam ga. On je fantastična osoba".

Da li si razgovarao sa desnim bekom A reprezentacije Srbije, da li ste se družili?

"Prošle godine (sezona 2015/2016) sam se družio sa njim u Viljarealu, dobar je drugar, bili smo bliski. Sada ću, ove sezone, u šampionatu Španije morati da igram protiv njega".

Španija je sa maksimalnih devet osvojenih bodova otišla u polufinale turnira u Poljskoj. Pitali smo Denisa šta misli o konkurenciji kada je polufinale i finale u pitanju. Izdvojio je dve selekcije.

“Engleska i Nemačka su jako dobre reprezentacije sa mnogo potencijala. Moraćemo da damo sve od sebe u završnici turnira kako bi došli do dobrog rezultata”, rekao je Suarez dok su ga saigrač nestrpljivo čekali da krene ka klupskom autobusu.

Bio je najveća zvezda na terenu, postigao je pobedonosni gol. Morali su da ga čekaju.

(foto: Starsport)