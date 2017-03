Denver i Jokić ne mogu da se opuste - Portland nastavio poteru za Nagetsima (VIDEO)

Novi dabl-dabl Jusufa Nurkića za Trejlblejzerse

Portland Trejlblejzersi nastavljaju poteru za Denver Nagetsima i osmim mestom na Zapadu koje vodi u plej-of. Ekipa iz Oregona na svom terenu je prilično ubedljivo pobedila Njujork sa 110:95 i sada je opet na jednu pobedu od glavnih rivala iz Kolorada.

Pokazalo se još jednom da je odlazak reprezentativca Bosne i Hercegovine Jusufa Nurkića prijao i njemu koliko i Jokiću u smislu minutaže i partija. Gorostasni Tuzlak upisao je protiv Niksa još jedan dabl-dabl ove sezone. Na parketu je proveo 27 i po minuta i za to vreme zabeležio 16 poena, 10 skokova i tri asistencije. Inače, otkako je Nurkić došao u Portlandu, ova ekipa je odigrala 15 utakmica i zabeležila devet pobeda i taj učinak ju je maltene i ostavio u trci za plasman u doigravanje na Zapadu.

Tradicionalno, najraspoloženiji kod Portlanda kada je košgeterski učinak u pitanju bio je Demijan Lilard sa 30 poena, a Si Džej Mekalum je na to dodao još 20 poena. Inače, u timu Niksa na ovoj utakmici nije bilo glavnih zvezda, Derika Rouza i Karmela Entonija.

Portland je odlično otvorio utakmicu, već u prvoj deonici došao je do prednosti od 14 poena. Trejlblejzersi su u tom periodu ubacili 37, a od toga je Lilardovih bilo čak 15. Ovo je Lilardu bila osma utakmica zaredom koju je završio sa 25 ili više poena i to je nabolji niz u njegovoj dosadašnjoj karijeri. U ekipi Njujorka, koja je doživela 45. poraz u sezoni, najbolji strelac bio je Kristaps Porzingis sa 18 poena, a četiri manje postigao je Mindaugas Kuzminskas.

Sjajnu partiju pružio je Demar Derozan u pobedi Toronta na gostovanju Majamiju sa 101:84. Bek ekipe iz kanadske metropole ovaj put spakovao je protivniku 40 poena, sa šutom iz igre 25-14, a na to je dodao i šest uhvaćenih lopti. Toronto bi ove sezone lako mogao da ponese nadimak Kraljevi preokreta, pošto je 19. put od jesenas dobio utakmicu u kojoj je gubio sa 10 ili više poena razlike. Noćas je Majami u jednom trenutku imao 15 poena prednosti, ali se onda Derozan probudio i razigrao. Majamiju nije pomogla ni odlična partija rovitog Hasana Vajtsajda koji je upisao 16 poena i 14 skokova.

San Antonio Sparsi nastavili su da vrše pritisak na Golden Stejt Voriorse u borbi za prvo mesto na Zapadu. Ekipa Grega Popovića noćas je na svom terenu savladala Memfis sa 97:90 i zabeležila 55. pobedu u sezoni. Lamarkus Oldridž je dao 23, a Kavi Lenard 19 poena za pobedničku ekipu. Upravo pomenute dve ekipe mogle bi da se sastanu u prvoj rundi plej-ofa, ako poredak na tabeli ostane kao sada. Ovu utakmicu Oldriž će pamtiti i po podatku da je došao do brojke od 15.000 poena u karijeri. To se desilo na dva minuta i 10 sekundi pre kraja i upravo to mu je bio 23. poen na utakmici. Letonac Davis Bertans nije dobio priliku da zaigra na ovoj utakmici, a najbolji u timu Memfisa bio je Majk Konli sa 22 poena.

Košarkaši Dalasa pobedili su na svom parketu Los Anđeles Kliperse sa 97:95, a heroj navijača bio je Harison Barns. Krilni igrač Maveriksa je dao odlučujući koš, a onda 3,9 sekundi pre isteka vremena ukrao loptu Blejku Grifinu i sačuvao pobedu domaćina. Tako je Grifin uprskao do tada dobru partiju u kojoj je postigao 21 poen, uključujući i devet vezanih u poslednjoj deonici. Najefikasniji kod Maveriksa koji još imaju teoretske šanse za plej-of bio je Set Kari sa 23 poena.

