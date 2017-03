Denver izgubio meč sezone! Nurkić razbio Jokića i odigrao partiju karijere (VIDEO)

Reprezentativac Bosne i Hercegovine dobio direktan duel protiv srpskog asa - 122:113

Bilo je pitanje dana kada će Jusuf Nurkić da se osveti Denveru zbog načina na koji ga bivši klub odrekao, a on je izabrao najbolji mogući trenutak po svoj sadašnji tim, Portlandu! Ne samo što je doneo pobedu Trejlblejzersima, već je razbio nekadašnje saigrače i Nikolu Jokića u direktnom okršaju, a usput odigrao i partiju karijere. Portland je u Moda Centru slavio rezultatom 122:113 i tako se zacementirao na osmoj poziciji na tabeli Zapadne konferencije.

Denver je izgubio verovatno najvažniji meč ove sezone i mada ima samo pobedu manje od Portlanda, tim iz Konektikata ima psihološku prednost i Nagetsima će biti potrebno čudo u ovom momentu da se opet vrati na poziciju broj osam.

Nurkić je kompletnu utakmicu odigrao s posebnom motivacijom. Zato je i ubeležio rekord karijere s 33 poena (12/15 iz igre), čemu je pridodao i 16 skokova, tri blokade i dve asistencije. Konstantno je tražio podršku publike, a posle svake realizacije dobijao je velike ovacije kompletnog gledališta. Tako se hranio energijom potrebnom da postane odlučujući faktor utakmice, ali i Jokiću očita lekciju kakvu mu je malo ko očitao tokom ove dve godine u NBA ligi.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine ubacio je veću porciju koševa upravo preko dojučerašnjeg kolege i dominirao reketima na suveren način. Jokić je tek povremeno uspevao da uzvrati istom merom, a iako je flertovao s tripl-dablom, njegov učinak od 17 poena (7/14 iz igre) i po osam uhvaćenih i podeljenih lopti nije bio dovoljan da se Denver ozbiljnije suprotstavi Portlandu onda kada su se koplja lomila.

Jokić je čak završio i na posteru Noe Vonlea i to već u ranoj fazi utakmice, sredinom prve četvrtine.

Denver se jeste dugo ravnomerno držao, sve do završna tri minuta trećeg kvartala. Ali, upravo tada dogodio se stravični pad u igri gostiju, posle čega više nisu uspeli da se oporave. Portland je u ta tri minuta napravio seriju 15:5 i došao do prve dvocifrene prednosti na utakmici i istu je do kraja meča držao čvrsto u svojim rukama, bez da se jednog trenutka dovelo u pitanje mogu li Nagetsi do preokreta. Imali su u nekoliko navrata povratak na šest koševa zaostatka, ali to je bilo sve. Jednostavno, nisu imali snage za više.

Kod Denvera čak šestorica igrača imala su dvocifrene brojke, a Vilson Čendler imao je 17 poena i devet skokova. Geri Haris je ubacio 19, Džamir Nelson 23, a Danilo Galinari i Vil Barton po 13 poena. S tim što je italijanski krilni košarkaš potpuno podbacio, jer je iz igre imao tek tri pogotka iz petnaest pokušaja!

Uprkos izvanrednoj Nurkićevoj partiji Si Džej Mekolum bio je najbolji strelac s 39 poena. Demijan Lilard imao je 19 poena, šest skokova i sedam asistencija, a Al Faruk Aminu 15 koševa i devet uhvaćenih lopti.

