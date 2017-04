Denverova meteorska kiša raznela Dalas, Jokić se nije previše umarao - pa je ubacivao i sa zemlje (VIDEO)

Skraćena minutaža za srpskog centra u pretposlednjoj utakmici sezone, ali ubedljiv trijumf Nagetsa - 109:91

Za poslednja dva meča sezone Denverov trener Majkl Meloun tražio je od svojih igrača da odigraju jako i bez ustručavanja. Upravo to je i dobio. Nagetsi više nemaju nikakve šanse da odu u plej-of, ali su zato „prosuli“ meteorsku kišu koja je raznela Dalas - 109:91.

Dogovor pre utakmice očigledno je bio da se utakmica dobije šutevima sa distance, jer baš to su Nagetsi i učinili. Pogodili su čak 18 hitaca sa distance. Doduše, za to su im bila potrebna čak 42 šuta, ali su svoj cilj ispunili. A u svemu tome Nikola Jokić imao je samo jedan zaokružen dalekometni pucanj. Geri Haris je imao četiri, a Darel Artur i Huančo Ernangomez po tri trojke. Ostali manje, ali svi igrači koji su uputili bar jedan šut - pogodili su. Samo je Mejson Plamli držao do toga da svoj posao odradi iz i oko reketa.

Dalas je na ovoj utakmici imao specijalnog gosta u zvaničnom protokolu meča. U pitanju je doskorašnji kvoterbek Dalasa Toni Romo, koji će posle odlaska u penziju novo poglavlje u životu otpočeti kao analitičar televizije CBS. Utakmicu protiv Denvera proveo je na klupi za rezervne igrače. Romo se u timu našao kroz akciju "Zahvalnosti navijačima".

Jokić je protiv Mavsa imao skraćenu minutažu. Tek 19 minuta na parketu, pa je utakmicu završio sa sedam poena, osam skokova i četiri asistencije. Nije želeo Majkl Meloun više da zamara svoju prvu zvezdu, a ni Jokić nije hteo mnogo da troši energiju u situaciji kada je Denver već imao ogromnu prednost. Zato će ostati zapisano da je za NBA prilike ubeležio pomalo atipičan šut - sa zemlje. Bukvalno. Nije Jokić čak ni skočio kada dobio loptu od Džamala Marija, sredinom trećeg kvartala.

Dalas nije bio preterano tvrd orah za Nagetse. Posle dobrog starta gostiju Mavsi su napravili seriju 17:4 i činilo se da bi mogli da naprave i ozbiljniju razliku u nastavku utakmice. Ali Denverovi igrači uspeli su brzo da se konsoliduju i uzvrate udarac. Predvodnik je bio ruki Malik Bizli, koji je ponovo imao produženu minutažu, a samo u drugoj deonici ubacio je 12 od svojih 16 poena. Nagetsi su nadigrali rivala sa 34:18 u drom kvartalu i na poluvreme otišli s 13 koševa viška.

U nastavku utakmice otpor Mavsa samo je opadao, a Melounov tim držao je konstantu, od koje nije odustajao do kraja.

Uz Bizlija blistao je i Geri Haris sa 20 poena i po osam skokova i asistencija, dok je Džamal Mari pribeležio po 10 poena i završnih dodavanja. Huančo Ernangomez je skupio 14 koševa. Kod Dalasa 21 poen i osam uhvaćenih lopti imao je Dirk Novicki, a posle legendarnog Nemca na listi strelaca našao se Džej Džej Barea sa 13 koševa.

Denver bi sezonu mogao da završi i sa 40 pobeda, ukoliko pobedi Oklahomu kao gost u poslednjoj utakmici sezona. A ista je na programu u noći između srede i četvrtka od dva časa posle ponoći.

Lejkersi su nastavili dobar niz utakmica u finišu sezone i stigli do petog trijumfa zaredom. I to prvi put još od 2013. godine. Jezerdžije su prošle noći savladale Nju Orleans rezultatom 108:96.

Nekadašnji šampioni NBA lige bili su toliko dominantni da im Pelikansi nijednom nisu ozbiljnije zapretili. Zbog čega su Lejkersi rutinski držali dvocifrenu prednost i lako došli do nove recke. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Meta Vorld Pis sa 18 poena, dok je Brendon Ingram dodao 15 koševa, šest asistencija i pet skokova. Isti broj poena imao je i Džordan Klarkson.

Pelikansi su meč odigrali bez tandema Demarkus Kazins - Entoni Dejvis, zbog čega je najefikasniji strelac bio Čeik Dialo sa 19 koševa, čemu je pridodao i 11 skokova. Džru Holidej i Aleksis Ažinsa ubacili su po 14 poena.

Oklahoma je bez Rasela Vestbruka nadigrala Minesotu i to sa tesnih 100:98. Pobednički koš ubeležio je Viktor Oladipo sa distance, šest sekundi pre kraja utakmice. Upravo je Oladipo bio najbolji u redovima Tandera sa 20 poena, devet skokova i šest asistencija. Domantas Sabonis pribeležio je 19 poena i devet uhvaćenih lopti. Kod Vulvsa, Karl Entoni Tauns skupio je 26 poena i 12 skokova, a Gjorgi Djeng 19 poena.

NBA - REZULTATI

Atlanta - Šarlot 103:76

/Haurd 19 - Lemb 21/

Minesota - Oklahoma 98:100

/Tauns 26 - Oladipo 20/

Dalas - Denver 91:109

/Novicki 21 - Haris 20/

LA Lejkers - Nju Orleans 108:96

/Vorld Pis 18 - Dialo 19/

Sakramento - Finiks 129:104

/Hild 30 - Ulis 27/

TABELA ZAPADNE KONFERENCIJE

TABELA ISTOČNE KONFERENCIJE

