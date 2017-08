Derbi bez navijača: Napadačka impotencija VS Čelična odbrana

Sve ukazuje na mali broj golova

Veličina slova A A A

Od njih se najviše očekuje. Jedino su ove dve ekipe pred početak sezone istakle imperativ osvajanja titule prvaka Crne Gore. A susreću se već u trećem kolu. Gradski derbi. Budućnost i Mladost odmeriće snage u okviru trećeg kola Prve crnogorske lige (sreda, 18.00, TV Arena Sport). Domaćin odrađuje treću od ukupno šest utakmica kazne igranja pred praznim tribinama zbog nereda navijača, pa će ljubitelji loptanja u Crnoj Gori nažalost morati da proprate ovaj meč preko TV prijemnika.

Gradski rivali, koji su osvojili dve poslednje titule, boriće se pod Goricom da već na samom startu prvenstva steknu psihološku prednost. Nervoza se uvukla u redove oba tima s obzirom na to da je Budućnost u prošlom kolu poražena od Zete na Trešnjici, dok Mladost nije zaslužila više od boda protiv Dečića kod kuće.

Trener Budućnosti Dragan Kažić zabrinut je zbog napadačke impotencije Đetića, ali i negativne tradicije protiv Mladosti: Budućnost je sva četiri poraza u duelima protiv Mladosti

doživela u poslednjih šest međusobnih prvoligaških duela, a tri baš pod Goricom.

"Brine me neefikasnost, jer i u utakmici protiv Zete smo dominirali, imali šanse i pozicije u kojima je nedostajao dobar završni pas. Mojim igračima fali mirnoća u tom segmentu, a na one koji to najbolje rade, Raičevića i Ristovića ne mogu da računam. Još kada se zna da se protiv nas svaka ekipa odlučuje za bunker, onda je valjda jasno koliko je to teško probiti. Neuporedivo je lakše igrati iz kontre i igrači se tako manje potroše, naročito u ovom ritmu igranja sreda-subota po velikim vrućinama. No, mi ćemo i protiv Mladosti igrati na način konstantnog pritiska na njihov gol, smatram da su moji mlađi igrači trenutno spremniji i da će to na kraju biti presudno."

Imajući u vidu čeličnu odbranu Mladosti domaćina čeka paklen zadatak. Gosti dugo nisu primili gol na strani i nema sumnje da im to uliva ogromnu dozu samopouzdanja pred današnji okršaj.

CRNA GORA 1 - 3. KOLO

17.30 Dečić - Grbalj

17.30 Kom - Zeta

17.30 Rudar - Petrovac

18.00 Budućnost - Mladost

19.30 Sutjeska - Iskra

(FOTO: MN Press)