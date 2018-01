Utakmica (bar) za drugo mesto

Crvena zvezda u ovom trenutku ima dve pobede manje od Budućnosti i izjednačen skor sa Cedevitom i nominalno zauzima treće mesto na tabeli zbog lošijeg međusobnog skora sa Zagrepčanima. Da bi kraj prvog dela Zvezda sačekala na vrhu potrebno je da pobedi sve do kraja, da Budućnost izgubi tri utakmice i nada se bar jednom porazu Cedevite

Sedmica najvećih izazova.

Tako smo „krstili“ dane od 8. do 14. januara. Period u kojem je Crvenu zvezdu čekao susret sa istinom i odgovor na pitanje - koliko se očekivanja i realnost poklapaju.

Ali, danak je uzeo svoje. U dve važne utakmice protiv Budućnosti i Efesa crveno-beli ostali su kratkih rukava, a na sve to i bez komandanta reketa Pera Antića, koga je problem sa upaljenom tetivom usled velike energetske potrošnje u Podgorici ostavio bez minuta u Istanbulu. Što je još važnije - možda čak i u novom jadranskom derbiju, koji će nam bar površno dati odgovor na pitanje: Ko će (bar) na drugo mesto uoči početka plej-ofa?

Na Malom Kalemegdanu situacija nije jednostavna i gotovo sve se radi iz dana u dan. Za neke možda toliko puta izgovorena floskula, za aktuelnog branioca sve tri titule - realnost. Ni u danu velike utakmice sa Cedevitom u dvorani Aleksandar Nikolić (TV Arenasport, 19.00), trener Dušan Alimpijević ne zna da li će moći da računa na Pera Antića i tek oporavljenog Ognjena Dobrića. Obojica, jasno je, imaju preveliku želju da se nađu na parketu i tako pomognu saigračima da ovaj period ne završe s tri vezana poraza.

"Dolazi nam još jedna utakmica u vrlo napornom ritmu u kome na svaka dva dana izlazimo na parket. Otežavajuća okolnost je i činjenica da po drugi put u teškom rasporedu imamo vanredno kolo Evrolige, a pre i posle toga važne utakmice u ABA ligi. Situacija je opet identična, stiže nam Cedevita, ozbiljan tim sa vrlo ozbiljnim pojedincima. Ovo je izuzetno važna utakmica za nas, i nakon svih otežavajućih okolnosti koje sam naveo, pokazatelj da možemo da nađemo put iz teških situacija", rekao je Dušan Alimpijević.

Pitanje je, međutim, kako bi to moglo da se odrazi na duži vremenski period. Posebno je to važno u slučaju prekaljenog Antića, jer mu tetiva zadaje ozbiljnih problema od početka sezone, a poznato je da Crvena zvezda bez njega nije dobila nijedan meč. Kod Dobrića je situacija nešto drugačija, jer je mlad i željan dokazivanja. S tim da je i njemu potrebno selektivno doziranje minutaže, pošto se tek vratio treninzima nakon problema sa skočnim zglobom.

U ovakvom ritmu sezone teško je izabrati pravi trenutak, ali gostovanje Cedevite u Beogradu došlo je možda u najlošiji čas za crveno-bele. Što zbog svega već navedenog, što zbog činjenice da su puleni Jurija Zdovca u najboljoj formi u Jadranskoj ligi. Hrvatski šampion i osvajač ABA Superkupa na megdan Crvenoj zvezdi stiže na krilima sedam uzastopnih pobeda, ali i nesrećnog poraza od odlične Budućnosti, čiji igrači u poslednje vreme šutiraju kao u transu.

"Mislim da nam je to peta utakmica u osam dana, ako se ne varam, no to nije izgovor. Imali smo sad dan više odmora od Zvezde, koja je igrala u četvrtak. Uspeli smo da odmorimo nekoliko igrača protiv Šibenika, tako da izgovora nema. To je derbi, što samo po sebi kaže sve. Moramo odigrati jako, nametnuti se fizički, biti strpljivi, koncentrirani i da bi dobio Zvezdu sigurno moraš biti i u dobrom šuterskom danu. Napravićemo sve da tu utakmicu dobijemo. Opet nam nedostaju dvojica jako bitnih igrača i to se pokazalo već u dve utakmice da kad igramo protiv ekipa koje su fizički jake, a takve imamo u grupi u Eurokupu i takva je i Zvezda, onda padnemo zbog manjka te neke ekstra energije koju su nam Ramljak i Krušlin davali u odbrani, skoku i napadu. Tako da se tu poznaje razlika, ali šta je - tu je. Mi još imamo dovoljno širok izbor igrača, pa će oni koji su tu morati dati nešto više i mislim da to ne bi trebalo da bude problem protiv Zvezde u Beogradu", kaže Jure Zdovc.

Cedevita, takođe suočena sa zdravstvenim problema zbog izostanka Ivana Ramljaka i Filipa Krušlina, uoči gostovanja Zvezdi ima još jedan zacrtan cilj - da prekine seriju od pet neuspeha na parketu beogradskog hrama košarke. Odnosno, da posle gotovo dve godine konačno uzme meru crveno-belima.

Sve to stavlja dodatno breme na leđa Zvezdinih igrača. Saterani u ćošak usled strahovitog ritma, energetskih i kadrovskih gubitaka, ali i nešto slabije forme onih koji su izneli dosadašnji deo sezone (pre svih Džejms Feldin, donekle i Milko Bjelica), Crvena zvezda nema mnogo izbora, ni mogućnosti. Jedina, validna je da stisne zube, pokaže ono najbolje i izbori se sa problemima delima, ne rečima.

Doduše, ovaj tim, šef, njegovi pomoćnici, igrači - dosad su to i radili. Pričali su na terenu, ne van njega. Sada, ipak, moraju da „pričaju“ najglasnije i najbolje što umeju. Jer, eventualni poraz od Cedevite ne samo da bi u prah i pepeo pretvorio i ovako tanke šanse da se dokopa vrha tabele, već bi i drugo mesto ostalo upitno.

Ono što je dobro po crveno-bele jeste da do kraja ligaškog dela imaju možda i najlakši raspored. Jer, u nastavku sezone imaće još večiti derbi sa Partizanom, te okršaj sa FMP-om u Železniku od utakmica protiv konkurenata za četvrto mesto, odnosno tradicionalno teških i važnih protivnika. Uz, naravno, uvek nezgodno gostovanje Igokei u pretposlednjem kolu.

Budućnost i Cedevita imaće međusobni sudar do kraja, s tim da Đetići od težih i velikih utakmica imaju gostovanja Mornaru i Partizanu i dočekuju Olimpiju i FMP, dok Vitamine čekaju gostovanja Olimpiji i Mornaru, dolaze im Partizan i Mega, a tu je i pomenuti duel sa ekipom Aleksandra Džikića.

Crvena zvezda u ovom trenutku ima dve pobede manje od Budućnosti i izjednačen skor sa Cedevitom i nominalno zauzima treće mesto na tabeli zbog lošijeg međusobnog skora sa Zagrepčanima. Da bi kraj prvog dela Zvezda sačekala na vrhu potrebno je da pobedi sve do kraja, da Budućnost izgubi tri utakmice i nada se bar jednom porazu Cedevite.

Prvo mesto je gotovo izgubljeno još u ponedeljak, drugo je realnost. Ali, sve su opcije otvorene.

CRVENA ZVEZDA

14. januar: CRVENA ZVEZDA - Cedevita

22. januar: MZT Skoplje - CRVENA ZVEZDA

29. januar: CRVENA ZVEZDA - Partizan

5. februar: FMP Železnik - CRVENA ZVEZDA

10. februar: CRVENA ZVEZDA - Zadar

3. mart: Igokea - CRVENA ZVEZDA

12. mart: CRVENA ZVEZDA - Cibona

BUDUĆNOST

21. januar: BUDUĆNOST - Olimpija

27. januar: Mornar - BUDUĆNOST

3. februar: Cedevita - BUDUĆNOST

11. februar: BUDUĆNOST - MZT Skoplje

3. mart: Partizan - BUDUĆNOST

10. mart: BUDUĆNOST - FMP Železnik

CEDEVITA

14. januar: Crvena zvezda - CEDEVITA

20. januar: CEDEVITA - Mega Bemaks

27. januar: Olimpija - CEDEVITA

3. februar: CEDEVITA - Budućnost

10. ferbuar: Mornar - CEDEVITA

4. mart: MZT Skoplje - CEDEVITA

10. mart: CEDEVITA - Partizan

ABA LIGA - 16. KOLO:

Subota

Mega Bemaks - Budućnost 83:94

/Čančar 15 - Ivanović 18/

Mornar - Olimpija 101:81

/Vranješ 21 - Lorbek 19/

Nedelja

15.00: (1,20) Cibona (19,0) MZT (5,00)

17.00: (2,10) Igokea (14,0) Partizan (1,85)

19.00: (1,30) Crvena zvezda (16,0) Cedevita (3,90)

Ponedeljak

21.00: (1,45) Zadar (15,0) FMP (3,05)

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: ABA liga /Cedevita/Marin Sušić)