Deset dana kada se mnogo toga “lomi”

Crvenu zvezdu u tom periodu očekuju tri od četiri poslednje utakmice u ligašakom delu Evrolige, te drugi susret polufinalne serije ABA lige protiv Budućnosti

Dani kada se lomi. Dani kada je važno biti na vrhuncu forme. Kada cela sezona praktično dobija epilog i smer. Dani kada Crvena zvezda igra četiri izuzetno važne utakmice u 10 dana. Tri u Evroligi i jednu u polufinalu ABA lige.

Počevši od sudara sa bratskim Olimpijakosom Zvezda će biti u situaciji da drži sudbinu u svojim rukama. Imaće crveno-beli priliku da savladaju tim koji do sada nisu savladali. Možda je ovo prava šansa za tako nešto.

Crveno-beli iz Pireja najavili su tešku utakmicu, ali i to da su pod znakom pitanja Vasilis Spanulis i Met Lodžeski. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili iz Grčke, Spanulis najverovatnije neće biti spreman zbog prehlade, dok bi Lodžeski trebalo da bude u timu.

Grci znaju šta ih čeka: Zvezda izvanredna! Tukli su kod kuće Fener, CSKA, Real...

Posle meča sa Pirejcima, Zvezdu čeka poslednji "dupli program" u Evroligi i okršaj protiv Barselone u Kataloniji. Crveno-beli su do sada pokazali da im odlično leže situacije kada se igraju dve utakmice za tri dana, da tada dolazi do izražaja njihova odlična fizička sprema, tako da bi i ova utakmica mogla da bude jako dobra šansa da se dođe do pobede protiv Barselone. Katalonci ove sezone ne igraju na nivou svog renomea, ali i imaju neverovatan broj povreda, čak za rubriku "verovali ili ne".

Samo četiri dana iza Barselone Zvezdu čeka drugi meč polufinala ABA lige protiv Budućnosti i to u gostima. Utakmica koja je u najmanju ruku važna kao i ove u Evroligi, možda i važnija, jer od nje zavisi da li će sledeće godine "biti Milana", kao što reče Dejan Radonjić. I u pravu je kada ističe da javnost i navijači često zaboravljaju važnost ABA lige davajući prednost Evroligi.

Još samo Olimpijakos! Dobićemo ga, samo je pitanje kad...

Na isteku marta, 31, u goste Zvezdi dolazi Uniks i time će se napraviti krug utakmica u 10 dana koji mogu da imaju veliki uticaj na budućnost kluba. Ukoliko, hipotetički, Zvezda dobije Budućnost, i ostvari dovoljno dobre rezultate u Evroligi da se plasira u četvrtfinale bez obzira na rezultat poslednjeg meča na gostovanju Darušafaki, već 1. aprila mogli bismo da kažemo da je Zvezdina sezona prilično uspela (iako bi crveno-beli tek morali da dobiju finale ABA lige), a da ne bude ono "april-li-li-li".

Problemi postoje, potrošnja je enormna, veća nego kod ostalih evroligaša jer se njihovi šampionati ne završavaju sada, kada i ABA liga. Talon je nikada veći, tu je i povreda Jovića koja je baš došla u "nevreme", putovanja, iscrpljenost, pritisak...

Ali, kao što rekosmo posle prve polufinalne utakmice protiv Budućnosti - Zvezda je ove sezone uvek bila najbolja kada je najvažnije.

A u narednih 10 dana biće veoma važno.

ZVEZDIN RASPORED:

22. mart: Crvena zvezda - Olimpijakos (Evroliga)

24. mart: Barselona - Crvena zvezda (Evroliga)

28. mart: Budućnost - Crvena zvezda (polufinale ABA lige, drugi meč)

31. mart: Crvena zvezda - Uniks Kazanj (Evroliga)

4. april: Eventualna treća utakmica Crvena zvezda - Budućnost (ABA liga)

7. april: Darušafaka - Crvena zvezda (Evroliga, poslednja utakmica ligaškog dela)

(FOTO: Star sport)