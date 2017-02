Dešon Tomas za MOZZART Sport: Partizanovi navijači bučniji i luđi od Zvezdinih

"Igrao sam protiv Zvezde sa Barselonom. Znam kakva je atmosfera ovde. I tada je bilo baš dobro, napeto", istakao je Amerikanac

Veličina slova A A A

Dešon Tomas bio je jedan od najboljih pojedinaca utakmice u kojoj je Anadolu Efes savladao Crvenu zvezdu rezultatom 86:72. Postigao je 17 poena i bio veoma opasan u šutu za tri poena.

Posle utakmice smo ga zamolili za komentar i pitali o atmosferi koju je doživeo na ovom meču, a dobili smo poređenje i ove atmosfere sa onom koju je doživeo kada je gostovao Partizanu u dresu Nantera 25. oktobra 2013. godine.

"Da, igrao sam ovde već sa Barselonom pre dve godine isto protiv Zvezde. I znam kakva je atmosfera ovde. Ovakvu domaću publiku uvek želite da imate i to je prednost ovog tima. Ali nas na putu do pobede nisu sputali", rekao je Tomas za naš sajt, a onda napravio paralelu.

"Jeste, igrao sam protiv Partizana. Bilo je baš ludo. Mislim da je Partizanova publika bila bučnija, luđa. Bilo je dosta zastava, transparenata... Ali i kada sam igrao protiv Zvezde sa Barselonom i tada je bilo jako dobro i napeto. Veoma dobro", rekao je Tomas.

Zanimljivo, u oktobru 2015. se pojavila informacija je Tomas mogao da završi u Crvenoj zvezdi. Da li je bilo istine u tome?

"Znaš kako. Čuo sam neke priče o tome, ali sam prepustio agentu da radi svoj posao. Tako da nisam mnogo toga čuo o toj priči, ali znam da je bila u fokusu jedno vreme. Nije se završilo kako je moglo. Naravno da svi vole da igraju pred ovakvim navijačima. Uvek te vode kroz utakmicu i daju ti energiju da ideš dalje. Posebno kod kuće".

Potom je usledila kratka analiza utakmice ponajboljeg igrača Efesa.

"Imali smo prednost. Vodili smo veći deo utakmice. Zadržali smo smirenost i borili se do samog kraja. Momci su pogađali velike šutevi. I zahvalio bih im se što su mi posle omogućili da ubacim neke velike poene. Tako je to kada ste spremni i kada se fokusirani da odradite posao kako treba. Lopte su ulazile u obruč i to me činilo jako srećnim".

Deluje da kako vreme odmiče Tomas sve bolje ispunjava zahteve trenera Velimira Perasovića.

"Imam dosta samopouzdanja. Igram dobro. U sve sam boljoj formi. Na početku sezone sam imao dosta uspona i padova, ali sada sam podigao ritam i vratilo mi se samopouzdanje. Odigrao sam nekoliko dobrih utakmica i odmah se sve vratilo. Radim svoj posao i trudim se da ga radim najbolje što mogu".

Top 8? Kalkulacije uveliko traju?

"Moramo da razmišljamo o tome. Ima dosta priča. Dosta je klubova koji su blizu jedna drugom. Zato moramo da nastavimo da pobeđujemo, ali neće biti lako jer nas čeka dosta teških utakmica", zaključio je Tomas.

(FOTO: MN Press)