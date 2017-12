Detalj o kome bruji NBA liga: Lebron vs Durant, za koga sviraju sudije i koga briga šta kaže Tviter (VIDEO)

Čini se da je Klivlend oštećen u Kaliforniji

Veličina slova A A A

Golden Stejt je slavio sa 99:92, ali navijači Klivlenda reći će da su aktuelnog šampiona sudije pogurale do pobede. Jer ko zna šta bi se desilo da je pri vođstvu Voriorsa od 95:92 u poslednjem minutu sviran faul Kevina Duranta na Lebronom Džejmsom?

A faul je bio. Za sve, osim za okorele pristalice Golden Stejta, sudije i samog Duranta.

"On je previše velike. Previše velik. Previše velik da bi mu se to sviralo. Previše je velik. To nije faul", branio se as Golden Stejta.

Zanimljivo, sudija Derik Staford je isprva dodelio loptu Klivlendu, ali je posle pregledanja snimka ona ipak poklonjena Voriorsima.

"Dva puta me je faulirao. Ali šta sad da radim", namrgođen je bio Džejms posle utakmice.

Ljubitelji košarke na društvenim mrežama su maltene jednoglasno stali na Lebronovu stranu. Ali Duranta baš i ne zanima šta se priča po Tviteru.

"Što se mene tiče - bilo je čisto. A ovi što se po Tviteru svađaju su verovatno bili u takvoj situaciji ranije, samo ne u Orakl areni i ne na Božić. Pa znaju... Siguran sam da će da budu baš ljuti kad im sledeće nedelje u ’24 sata fitnes’ (najveći lanac teretana na svetu) budu svirali drugačije. Te budalaštine neka ostanu na Tviteru", brecnuo se Durant.

Lebron Džejms se ne bi složio, ali nema problem da prizna - Kevin Durant je jedan od najtežih rivala u NBA ligi.

"Ako nije najteži, tu je negde. Kavaj Lenard, Rasel Vestbruk, Džejms Harden... Dugačka je lista. Ali ako gledamo tu poziciju niskog krila, tu smo Kevin, Kavaj, ja..."

Otkako je Durant u Golden Stejtu - 6:2 protiv Lebrona. Dok je bio u Oklahomi gubio je sa 4:17.