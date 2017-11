Detalji Mesijevog novog ugovora: Najveće pare u istoriji fudbala, preskočio je sve i opet je broj 1

Argentinac je razbio kasu Barselone, prestigao Ronalda, Nejmara, Teveza, dobio duplo veću platu i ulogu u transfer politici kluba

Veličina slova A A A

„Mes que un club“ je klupski moto kojim se ponosno diči Barselona i znači „Više od kluba“. I sve je to bilo tako do pojave Lea Mesija... Argentinac je postao veći od kluba!

Dokaz za to je novi ugovor koji je potpisao i koji će ga najverovatnije do kraja karijere vezati za Kamp Nou. Mesijev ugovor je isticao narednog leta i teoretski je on mogao da posle 1. januara pregovora sa svim zainteresovanim klubovima, potpiše predugovor i narednog leta kao slobodan igrač napusti Barselonu. Ali svi su znali da se to neće desiti...

Nemoguće je zamisliti da Mesi na takav način napusti Barselonu i nemoguće je zamisliti da mu Barselona to dozvoli, a da ne uradi sve što je njenoj moći da ga zadrži. Pregovori su počeli još letos kada se dešavalo sve ono sa Nejmarom i predsednik Bertomeu je tada rekao da je dgovor postignut i da će biti ozvaničen kada bude vreme za to.

Konačno, u subotu ujutro je odjeknula vest koju je svaki navijač Barselone s nestrpljenjem očekivao: Lionel Mesi je produžio ugovor sa Barselonom do leta 2021. godine! Ako ostane do kraja ugovora, Mesi će tada imati 34 godina i biti blizu kraja karijere.

Vest o novom ugovoru je odmah ispratila i informacija o povećanju otkupne kaluzule sa 300.000.000 na 700.000.000 evra! Poučena lošim iskustvom sa Nejmarom, Barsa se za svaki slučaj odlučila da se osigura i postavi nemoguću granicu jer kako stavri idu, moćda ni 300.000.000 evra nekome ne bi predstavljalo prepreku. Sa novom granicom, Mesi je blindiran.

Ali ni klub, ni lokalni mediji lojalni njemu, se nisu oglasili po pitanju najvažnijeg dela ugovora - finansija!

A Barselona je godinama pokušavala da kao zmija noge krije finansijsku stranu mesijevog ugovora. Nikada ni klub, ni njegov bilo koji zvaničnik nigde javno nisu progovorili i visini Mesijeve zarade i premija. Katalonski mediji bi objavljivali detalje tek kasnije uz tihi amin sa Kamp Nou stadiona.

Mesiju je ovo bio osmi put u karijeri da je produžio ugovor sa Barselonom. Posle prvog profesionalnog ugovora, Mesi je u drugom iz 2005. godine zarađivao 3.000.000 evra godišnje. Od tada je njegova plata rapidno rasla. Posle dve godine je dobio povišicu na 7.000.000 evra, već 2008. novu na 8.500.000 po sezoni, pa sledeće godine na 10.500.000 evra godišnje. Potom je usledio period mirovanja da bi 2012. godine Mesijeva godipnja plata bila skočila na 15.500.000 evra godišnje, a 2014. na 22.800.000 što je bila plata koju je zarađivao sve do ovog poslednjeg ugovora. U mešđuvremenu su ga prekskočili neki fudbaleri među kojima i najveći rival Kristijano Ronaldo.

Ipak, španski mediji među kojima su i ugledni politički dnevnici su saznali i detalje novog Mesijevog ugovora. A suština je da je Argentinac dobio skoro duplo veću platu i da je postao najplaćeniji igrač sveta sa neverovatnih 43.000.000 evra godišnje!

Top 10 najplaćenijih fudbalera sveta

Leo Mesi (Barselona) - 43.000.000 evra godišnje (neto)

Karlos Tevez (Šangaj Šenhua) - 38.000.000

Nejmar (PSŽ) - 36.000.000

Kristijano Ronaldo (Real Madrid) - 34.000.000

Oskar (Šangaj SIPG) - 24.000.000

Geret Bejl (Real Madrid) - 23.000.000

Ezekijel Laveci (Hebej) - 22.000.000

Hulk (Šangaj SIPG) - 20.000.000

Pol Pogba (Mančester Junajted) - 17.000.000

Gracijano Pele (Šandong) - 15.000.000

Preskočio je Bejla, Oskara, Ronalda, Nejmara i Teveza koji je do sada bio najplaćeniji fudbalera sveta kada se računa samo godišnja neto plata. Dakle, bez premija i sponzorskih ugovora. Samo ono što igrač posle odbijenog poreza dobije od kluba.

Zvanično, Barselona će Mesijev ugovor plaćati 30.000.000 evra godišnje, ali je Argentinac dobio i bonus za potpis novog ugovora vredan 50.000.000 evra. Taj bonus će mu biti isplaćivan kroz četiri godišnje rate što je dodatnih 13.000.000 na onih 30.000.000 evra. Kada se sve sabere, Barselona će Mesiju do 2021. godine isplatiti neverovatnih 172.000.000 evropskih novčanica!

I to nije sve. Mesi je u ugovoru dobio i klauzulu da će moći da učestvuje i u transfer politici kluba. I do sada je njegovo mišljenje bilo jako bitno kada su kupovali i prodavali igrači, a od sada će biti još bitnije. Nezvanično, Mesi je već stavio veto na dovođenje Antoana Grizmana i zatražio od uprave da se produži saradnja sa Luisom Suarezom koji mu je najbolji prijatelj u svlačionici. Takođe, Mesi je letos bio najveći zagovornik dovođenje brazilskog veziste Paulinja i uprava mu je izašla u susret. Kao i dve godine ranije kada je insistirao na dovođenju Arde Turana.

Argentinac zagovora dovođenje Filipea Kutinja iz Liverpula i svog dobrog prijatelja Anhela Di Marije, pa će Barsa u januaru uraditi sve da mu ispuni bar jednu od ovih želja.

Messi que un club.

(FOTO: Action images)