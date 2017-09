Devojke, vi se pitate za sve! A zlata vredite…

Srbija danas igra polufinale Evropskog prvenstva

Sve je do sada funkcionisalo besprekorno. Nizale su se pobede, igra je bila sve bolja i bolja. Ali još ništa značajno nije urađeno s obzirom koliko ova generacija vredi. A vredi za zlato!

Danas za srpske odbojkašice kreće ono najvažnije - rasplet u borbi za medalje na EP u Azerbejdžanu. Po svemu prikazanom, naše devojke su do sada pokazale da zaslužuju zlatnu medlaju, ali za to je potrebno da pređu još dva koraka. Prvi je danas u polufinalu protiv Turske od od 18.30 časova uz direktan prenos na RTS 2.

Zoran Terzić je maestralno komandovao do sada, znalački tempirao formu i podizao nivo igre tako da imamo sve moguće razloge za optimizam uoči okršaja sa Turkinjama. Iako smo danas preko puta očekivali Ruskinje. Ipak, Turska je skinula Ruskinje sa evropskog trona, zakazala polufinale sa Srbijom i pokazala svoje adute i razloge zbog kojih se nada pobedi i plasmanu u finale.

“Turkinje imaju svoje dobre strane, ali imaju i mnogo loših. Verujem da to možemo na pravi način da iskoristimo, odigramo dobru utakmicu i dobijemo. Sigurno neće biti lako, ali se nadam da imamo snage i pameti. Onaj ko je gledao utakmicu je video da Rusija nije imala nikakve šanse. Turska je igrala dobro, Rusija ispod svakog svog nivoa”, kaže selektor Terzić.

Ipak, i pored turske pobede nad Rusijom, i pored toga to na klupi imaju trenerskog vuka Đovanija Guidetija, konačan ishod će više zavisiti od naše reprezentacije. Srpkinje su najbolja ekipa ovog turnira, one igraju najbolju odbojku i one su te koje su po svemu prikazanom zaslužile da se nađu i finalu i napadnu zlato koje im je na nekim prethodnim takmičenjima zamalo izmicalo iz ruku.

Zoran Terzić već ima evropsko zlato. Ono od pre šest godina kada smo bili domaćini. Iz te generacije ga imaju i Tijana Malešević, Milena Rašić i Sanja Malagurski koje su i danas u ekipi. Tada su nas predvodile Jovana Brakočević, Maja Ognjenović, Suzana Ćebić… Danas možda imamo i još bolji tim. Samo treba da se to dokaže i na parketu.

Najbolja korektorka na planeti Tijana Bošković je razlog zbog kojeg se rivalkama tresu kolena. Brankica Mihajlović je među najboljim napadačima na svetu na njenoj poziciji. Milena Rašić se uzdigla do statusa jedne od najboljih blokerki sveta. Bojana Živković je sjajno uskočila u patike Maje Ognjenović. Do sada je sve funkcionisalo odlično i samo treba da se tako nastavi.

Turkinje nemaju velike zvezde poput naše reprezentacije. Ali imaju igračice iz nekih od najboljih klubova Evrope. Doduše, one nemaju ključne uloge u tim klubovima već su tamo glavne zvezde naše odbojkašice poput Tijane Bošković u Ezačibašiju ili Milene Rašić u Vakifbanku. Međutim, ogromna ulaganja u žensku odbojku održavaju Turkinje u vrhu.

Sve to govori da je kvalitet na našoj strani. Celo prvenstvo na kojem su naše izgubile samo jedan set u nebitnom meču protiv Belgije govore da smo najbolja ekipa na turniru. Turkinje su se provukle kroz grupu sa jednom pobedom i dva poraza, potom igrale plej-of sa Poljskom gde su se uzdigle i na tom talasu samopouzdanja se revanširale Ruskinjama u polufinalu kada je bilo bitnije. Taj voljni momenat, samopouzdanje i želja naših rivali su njihovo najjače oružje i ako na tom nivou budemo jednaki, naš suvi kvalitet mora da presudi.

Na evropskim prvenstvima smo se sa Turskom susretali šest puta i pobedili u četiri navrata. U pripremnom periodu smo sa njima u Beleku odigrali tri meča i poraženi smo u dva, ali to ne mora ništa da znači uoči današnjeg okršaja. Jedino merilo odnosa snaga bi trebalo da bude kvalitet koji je na strani Srbije.

A onda finale…

POLUFINALE EP ZA ODBOJKAŠICE

16.00: (1,50) Holandija - Azerbejdžan (2,41)

18.30: (1,22) Srbija - Turska (3,80)