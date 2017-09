Dijao u čudu: Šta, Srbiju niko nije svrstao među favorite?

"Iskreno, mnogi sad mogu do zlata, pa i Srbija", tvrdi prekaljeni francuski as

Veličina slova A A A

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Pravilnik kontakta igrača i novinara je strog na ovogodišnjem Evrobasketu i razumljiv je stav ekipa da svojim igračima ostave što veći mir i prostor da nađu potrebnu koncentraciju. Ali, lepa reč i gvozdena vrata otvara.

Francuski savetnik zadužen za medije bio je raspoložen da nam izađe u susret i u holu male hale Ahmet Čomert, tik uz sam Sinan Erdem Dom, dovede asa po sopstvenom izboru. A on je pao na - Borisa Dijaoa.

Najiskusniji košarkaš u timu Vensana Kolea izdvojio je nekoliko minuta svog vremena. Pre svega, interesovalo nas je šta očekuje od meča protiv Nemačke?

"Naš cilj u ovom trenutku je da ostvarimo pobedu protiv Nemačke. Uvek idemo na pobedu. Jer, ako ne ulaziš u meč sa takvim stavom, nema razloga da izađeš na parket. Znamo da nas čeka veliki posao protiv Nemačke, koja je dosad igrala prilično dobro na ovom Evrobasketu. Vrlo su dobra ekipa, posebno jer se svi drže zajedno. Zato moramo da se fokusiramo na nas i ono što mi znamo da radimo", otkrio nam je Boris Dijao.

MOZZART KVOTE

(3,50) Nemačka (16,00) Francuska (1,35)

Francuska nije ostavila najbolji utisak u prvom delu šampionata, zbog čega se Dijao nada da će meč protiv Nemačke, između ostalog, poslužiti kao popravni ispit.

"Da, nismo igrali baš onako kako mi znamo u poslednje vreme, zato moramo da se dignemo i vratimo u svoj ritam. U poslednje dve utakmice uopšte nismo bili dobri. Moramo da izgledamo mnogo bolje na terenu".

Situacija u Francuskoj je takva da je Vensan Kole uveo ekipu u proces smene generacija, pa smo logično zaključili da je to problem...

"Nije, niti je to neki komplikovan proces. Tu su samo trojica momaka koji nisu dosad igrali u reprezentaciji. Ostali imaju isksutva s prošlih šampionata. Tako da to ne vidim kao naš problem", kaže Dijao, mada nije želeo detaljnije da ulazi u tu tematiku.

Dijao kaže da nije ispratio nijedan meč Srbije na ovom prvenstvu, niti da je pogledao utakmice iz ostalih grupa, osim narednog protivnika. Zato smo ga pitali - koga vidi kao glavnog kandidata za zlato? Uzvratio je pitanjem:

"Koga vi vidite kao kandidata", na šta smo odgovorili da svi pričaju samo o Španiji. Dijao je ostao pomalo u čudu:

"Šta, niko ne pominje Srbiju", na šta smo ga mi podsetili da nam nedostaju čak sedmorica igrača sa prošlogodišnjih Olimpijskih igara.

"Iskreno, mnogi sad mogu do zlata, pa i Srbija. To je košarka", zaključio je as Jute Džez.

Francuska će se sa Nemačkom sastati u subotu od 14.15. Pobednik ovog meča ukršta se sa boljim iz duela Španija - Turska.

(FOTO: Fiba.basketball)