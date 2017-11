Dik Advokat je Putinu jednom rekao NJET...

Kako je Holanđanin na teži način naučio da Putina ne možeš odbiti, a ako ste se ikada pitali ko je zaista glavni u Zenitu, evo vam odgovora iz prve ruke

Čuveni holandski tfudbalski trener, Dik Advokat je priznao da je jednom prilikom odbio ruskog predsednika Vladimira Putina, ali da ga je ovaj taktički nadigrao i zadržao ga na klupi Zenita.

Holandski stručnjak je vodio tim iz Sankt Peterburga od 2006. do 2009, a 2008. je nakon velikih uspeha i u Evropi i u nacionalnom prvestvvu odlučio da promeni sredinu i preuzme Australiju. Pregovori sa Kengurima su već poodmakli, stavljen je i paraf na predugovor. Sve je bilo spremno za selidbu na najmanji kontintinet, ali niko se nije setio da pita prvog čoveka najveće zemlje sveta da li je to OK.

Vladimir Putin je, naime veliki navijač Zenita i nije želeo da mu odličan tremer tek tako napusti voljeni klub. Tražio je dogovor sa Advokatom, ali je obvvaj opdbio da bi ubrzo naučio ozbiljnu lekciji.

"Upoznao sam jednom prilikom Vladimira Putina. On je veliki navijač Zenita i znao je sve o meni. Hteo je da pregovaramo, a njegov poziv je stigao dan pred Superkup Rusije. Ja sam mu poručio da se moje mišljenje neće promeniti i da idem na drugo mesto", prisetio sebivši selektor Srbije, "Ali, tada sam naučio da niko ne može da odbije Putina! Već sam bio duboko u pregovorima sa australijskom federacijom, i on je saznao za to. Vrlo brzo je rešio stvar u svoju korist pošto je isplatio pola miliona evra Australijancima da raskinu predugovor i prekinu pregovore. I tako sam ja ostao još jednu sezonu u ruskom fudbalu... Bila je to divna avantura".

