Dilan Enis o prvim danima u Zvezdi: O igri sam učio u avionu! Feldin i Ročesti me savetuju, trener mi veruje i ne želi da žurim

Transfer Dilana Enisa iz Mega Bemaksa u Crvenu zvezdu tokom trodnevnog „prozora“ otvorenog za registraciju igrača iz dva kluba regionalnog takmičenja došao je iznenada, ali kao potvrda kvaliteta i dobrih igara koje je mladi kanadski plejmejker pružao otkako je stigao u Srbiju.

Možda je zvezdaška javnost očekivala više, ali ne treba zaboraviti da je Enisa opremu jadranskog i srpskog šampiona zadužio neposredno pre odlaska na dužu seriju gostovanja (Zagreb, Valensija, Bar, Istanbul) i da nije imao prilike za pravi rad sa ekipom, niti je imao vremena da pohvata sve potrebne detalje iz sistema.

Mada, nije da je u Crvenu zvezdu došao tek tako, pošto je dobro uradio domaći zadatak pre nego što je stavio svoj autogram na dvoipogodišnji ugovor.

„Tim sa jakim defanzivnim karakterom. Trener od igrača zahteva da igraju snažno u svakom posedu lopte. To je ono što i ja radim. Igram jako uvek i nadam se da ću se uklopiti u Zvezdin koncept. Trudim se da učim svakodnevno. Još sam mlad, odradio sam transfer usred sezone, ali imam veliku podršku saigrača i stručnog štaba i srećan sam zbog toga“, poručio je Enis.

Po sopstvenom priznanju, nije lako tokom sezone promeniti sistem rada, posebno za igrača koji igra prvu profesionalnu sezonu...

„Istina, nije lako. Ali, trener Alimpijević sa mnom priča svakodnevno i uliva mi samopouzdanje. Veruje u mene i kaže mi da ću sve uspeti da nadoknadim sve i da se ne frustriram previše oko svega. Kaže mi i da zna koliko mogu i šta sve umem i da će to sve doći na svoje. Ali, ovo je potpuno novi tim i sve je novo za mene, a ja se samo trudim da svakog dana budem bolji“.

Enis je dobio i mentore koji paze da njegova adaptacija u Zvezdi prođe bez većih problema.

„Dosta vremena provodim sa Džejmsom (Feldinom) i Tejlorom (Ročestijem) i pokušavam da upijem svaki njihov savet. Stalno imam neko pitanje za njih i želim da znam što više. Gledam i da od njih naučim šta je to što trener traži, šta je to što najviše gleda, na šta obraća pažnju. Uložiću vreme koje imam da naučim sve o detaljima igre, pre nego što krenem da pružam partije koje se od mene očekuju“.

Vratili smo malo i film unazad i podsetili se njegove prve utakmice pred domaćom publikom - u vatrenoj atmosferi dvorane Aleksandar Nikolić u četvrtak uveče. Doduše, mladi plejmejker će utakmciu pamtiti po nesrećnom porazu...

„Bila je super atmosfera, baš tesna utakmica do samog kraja. Promenili smo neke stvari, da nismo napravili neke greške, dobili bismo utakmicu. Igrali smo jako i to je jedino što je važno“, kaže Enis i dodaje:

„Još učim. Imao sam samo jedan trening sa ekipom i učio sam stvari tokom letova. Znate, iza nas je period sa nekoliko uzastopnih gostovanja. Trener je strpljiv sa mnom, a i ja se trudim da budem strpljiv i radim. Još učim akcije, ceo koncept igre. Uz malo vremena sve će to doći na svoje“.

Za kraj, malo i o navijačima i atmosferi u beogradskom hramu košarke?

„To je nešto posebno. Bilo je baš super, podsetilo me je na atmosferu u koledž utakmicama. Volim dobru atmosferu, podršku, a rekao bih da Crvena zvezda ima možda i najbolje navijače u Evropi, po onome što sam uspeo da vidim“.

