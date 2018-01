Dilane, dobro došao u Evroligu

Baš kao i Crvena zvezda, momak poreklom sa Jamajke probio je svojevrsnu barijeru i na parket sasuo sve ono zbog čega je i doveden na Mali Kalemegdan pre bezmalo dva meseca. Sirovu energiju pretočenu u pobedničku rolu, brzinu, voljni momenat, smirenost. Koristio je Dilan Enis bogomdan talenat i stavio ga u službu rezultata

Za Crvenu zvezdu nema više nepobedivih!

Više od tri godine crveno-beli tražili su i čekali pobedu nad Olimpijakosom, a u tome su uspeli iz šestog pokušaja. I to možda u trenutku kada se najmanje očekivalo, u susretu jako čudnog naboja.

Zvezdini košarkaši ostali su ujedinjeni kako bi ispunili zajednički cilj. Bili su jači od kadrovskih problema zbog izostanka Pera Antića i Džejmsa Feldina, isključenja Dušana Alimpijevića sredinom treće četvrtine, a onda i gotovo neprijatne atmosfere uzrokovane prevashodno radikalnim stavom tvrdog navijačkog jezgra da novajliji Alenu Omiću nije mesto u klubu zbog svoje veroispovesti, potom i stare boljke: domaćinskog bodrenja Olimpijakosa. Sve zbog navijačkog prijateljstva sa tizofima pirejskog kluba. Sinoć se takvoj praksi stalo na kraj.

Upoznajte Dilana Enisa

Iskreni prijatelji košarke i simpatizeri većinski su se ujedinili kao nikada ranije, podržali slovenačkog reprezentativca i zagrmeli kada je bilo najvažnije kako bi Crvena zvezda pobedila. A ona je to učinila sa stilom. Dobila je jedini evroligaški skalp koji je nedostajao, spontanog heroja u liku Alena Omića, čiji su vezani poeni u samoj završnici i te kako pomogli da konačni ishod bude pozitivan, a onda i oružje za nastavak sezone: Dilana Enisa.

Pružio je mladi Kanađanin partiju iz snova uz 21 poen (4/6 za tri), osam skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu. Mnogo više od same statistike - Enis je bio spojnica između stručnog štaba i petorke na terenu, dirigent Zvezdinog uspona u momentima kada su verovatno mnogi digli ruke posle Alimpijevićevog isključenja, te Olimpijakosovog uzdizanja do preokreta i neko ko nije odustajao do kraja. Zato je dobio zasluženu nagradu.

Baš kao i Crvena zvezda, momak poreklom sa Jamajke probio je svojevrsnu barijeru i na parket sasuo sve ono zbog čega je i doveden na Mali Kalemegdan pre bezmalo dva meseca. Sirovu energiju pretočenu u pobedničku rolu, brzinu, voljni momenat, smirenost. Koristio je Dilan Enis bogomdan talenat i stavio ga u službu rezultata. Nije se plašio da preuzme odgovornost kada daleko iskusnijem, sinoć nervoznom Tejloru Ročestiju nije išlo i sačuvao iskru nade o plasmanu u četvrtfinale.

"Enis je imao sjajnu utakmicu, prišao sam mu i rekao: 'Dobrodošao u Evroligu, brate'. Nadam se da će nastaviti ovako da igra", poručio je Ročesti u kratkom obraćanju novinarima posle utakmice.

U odlučujućoj, poslednjoj deonici utakmice skupio je čak devet poena i po tri skoka i asistencije. Bio je dovoljno siguran da može da reši onaj trk u 32. minutu, kada je predriblao ceo teren i poentirao pored Janisa Strelnijeksa. Olimpijakos je i dalje bio daleko, ali je Zvezda dobijala na samopouzdanju. Još je više hrabrosti bilo potrebno za ispaljivanje dalekometnog hica (opet preko Strelnijeksa) koji je nedugo zatim slomio Olimpijakos. Okrenuo se prema klupi i s mnogo autoriteta pokazao ko vlada parketom.

Čak i potez Milenka Topića, kada je mladog plejmejkera poslao na klupu posle jedne brzo potrošene lopte na tri minuta do kraja bio je pobednički. Uradio je Alimpijevićev pomoćnik baš ono što je trebalo kako bi sprečio da Enis ne "izgori" u velikoj želji, a samo minut i po kasnije vraćen je u igru kako bi zasluženo stavio tačku na pobedu četvrtom i poslednjom trojkom na utakmici.

Ono što je važnije od svega, Crvena zvezda pokazala je strpljenje za momka koji bi do kraja sezone mogao da donese još mnogo radosti. Enis je u klub stigao u nezgodnom trenutku, uoči mini-turneje sa četiri vezana gostovanja (Cibona, Valensija, Mornar, Fenerbahče). Bio je dugo bez ekipnog treninga u novoj sredini, a iako nije možda pružao igre na nivou s početka sezone u dresu Mega Bemaksa, Dušan Alimpijević i saigrači su mu dali podršku, uz veru da će doći njegovih pet minuta.

"Morao sam da budem strpljiv. Trener mi je rekao da veruje u mene, saigrači su mi pružili veliku podršku i rekli su mi da će moje vreme doći. Dosta vremena provodim sa Džejmsom (Feldinom) i Tejlorom (Ročestijem) i pokušavam da upijem svaki njihov savet. Stalno imam neko pitanje za njih i želim da znam što više. Zvezda me nije dovela da ne veruje da mogu da igram na ovom nivou. Ne samo u ABA ligi, već i u Evroligi", poručio je Enis.

Marljivo je radio, strpljivo i tiho. I čekao svoju šansu da eksplodira. Ne kaže se uzalud da svaki trud mora biti nagrađen. Crvena zvezda je dobila veliko pojačanje uoči najvažnijih borbi!

