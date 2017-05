Dion Tompson iz malo drugačijeg ugla: Od Martovskog ludila, preko lude Kine, do intimnog Beograda

Centar Crvene zvezde u razgovoru za MOZZART Sport pričao o saradnji sa Sašom Obradovićem i Karijem Pešićem, o tome koliko je naučio srpski jezik, Oktobar festu, kako je na meniju za ručak imao žabe, paukove, zmije i pse… Ali i mogućnosti koju je imao - da potpiše za Lokomotivu Kubanj pre nego što je došao u Zvezdu

Veličina slova A A A

Čekala je Crvena zvezda pojačanje na poziciji pet od početka priprema u avgustu pa sve do 2. januara 2017. godine. Menjala su se razna imena sve dok odluka nije doneta - stigao je Dion Tompson.

Igrač sa pedigreom, poznat košarkaškoj javnosti jer je u karijeri igrao za Severnu Karolinu, Union Olimpiju, Albu iz Berlina, pa Bajern Minhen i onda Galatasaraj, odakle je i došao u Crvenu zvezdu. Ljubav navijača i Tompsona rodila se vrlo brzo, pokazao je da ima dobru igru unutra i šut s poludistance, ali kada je “medeni mesec” prošao, Tompson ipak nije pružao igre koje je verovatno i sam od sebe očekivao.

Pretežno je zamena Ognjenu Kuzmiću i Milku Bjelici, a zna da odigra dobre role kao recimo u poslednjem meču Zvezde protiv Mega Leksa kada je za sedam minuta dao sedam poena.

Iskoristili smo priliku da porazgovaramo sa Dionom i da vam ga malo bolje opišemo kroz pitanja vezana za njegovu karijeru i o stvarima koje možda o njemu niste čuli i znali.

TRENIRAO SAM AMERIČKI FUDBAL I BEJZBOL

Kada si počeo da se baviš ovim sportom?

“Još otkad sam bio mali, kao dete, počeo sam da igram košarku. Kao ozbiljnu stvar počeo sam da je smatram kada sam došao u srednju školu. Kada sam imao 16 ili 17 godina”, kaže Tompson i dodaje:

“Pored košarke kao klinac bavio sam se fudbalom”.

Američkim ili “sokerom”?

“Američkim fudbalom, bio sam krupno dete a-ha-ha. Takođe igrao sam i bejzbol. Ali već od srednje škole košarka je postala moja glavna preokupacija i ostao sam da se držim nje”.

Dion ima tu priliku da se pohvali činjenicom da je osvojio NCAA ligu sa Univerizitetom Severna Karolina. To svakako nije mala stvar u biografiji nekog košarkaša.

“Da, to je bilo veoma ´kul´. Moram da kažem da je to velika stvar u SAD, to Martovsko ludilo. NCAA liga uopšte. Imao sam zaista veoma dobru koledž karijeru. Igrao sam mnogo utakmica, igrao sa mnogo dobrih igrača”.

Možeš li da navedeš neka imena sa kojima si delio svlačionicu?

“Taj Loson (Sakramento Kings), Vejn Elington (Majami Hit), Deni Grin (San Antonio Spars), Tajler Hensbro (prošle sezone igrao za Šarlot Hornetse), Ed Dejvis (Portland Trejblejzersi). Bilo je tu baš mnogo momaka koji su sada u NBA ligi”.

Pomenuo si Martovsko ludilo. To je poznati događaj koji digne cele Sjedinjene Američke Države na noge. Kakav je osećaj kada se sve to doživi. Možeš li da nam to malo sve opišeš?

“U finalu je bilo preko 70.000 ljudi. Zato što igraš na stadionu za američki fudbal i samo stave košarki teren na sredinu. Tako da je to potpuno luda atmosfera. Neverovatno iskustvo. Igrao sam dva Fajnal fora - jedan u San Antoniju, jedan u Detroitu. Prve godine smo izgubili, ali smo se potom vratili po titulu sledeće sezone. Bili smo baš odlučni kao ekipa. Izgubili smo, a potom se sledeće godine popeli na tron. Bio je to zaista neverovatan osećaj. Bio sam klinac na koledžu, a opet na jednoj od najvećih scena. Osvojiti tu titulu bilo je fantastično”.

Pitali smo Diona da uporedi tu atmosferu na Martovskom ludilu sa ovom koju doživljava u Pioniru kada igra recimo u večitom derbiju protiv Partizana.

“A-ha-ha. Ovde je samo 7.000 ljudi, a tamo preko 70.000. Tamo je velika arena, ali ovde je sve mnogo strastvenije. Navijači nas neverovatno podržavaju. Ovakve atmosfere nema nigde”, jasan je Tompson.

POSTOJALA JE ŠANSA DA ODEM U LOKOMOTIVU PRE NEGO ŠTO SAM DOŠAO U ZVEZDU

Tompson je u karijeri prošao kroz Berlin gde je nosio dres Albe u sezoni 2012/2013. Igrao je pod trenerskom palicom Saše Obradovića.

“Imao sam dobru godinu kada sam igrao kod njega. On je veoma žestok trener”.

Možeš li da opišeš kakav si odnos imao sa Obradovićem, a kakav sa Svetislavom Pešićem?

“Imao sam dosta srpskih trenera, trenera sa prostora bivše Jugoslavije. Tu su i Pešić, Sašo Filipovski takođe. Odnos sa trenerom Obradovićem je još tu, postojala je mogućnost da odem u Lokomotivu pre nego što sam stigao u Zvezdu. On je fantastičan trener, ali i jako dobra osoba van parketa. A pre nego što sam došao u Zvezdu razgovarao sam sa trenerom Pešićem. Čujem se i sada ponekad sa njim. Saradnja sa njim je uvek napeta, želi da izvuče najbolje iz tebe. Osvojili smo titulu prve godine kada smo radili zajedno. Uradili smo neke sjajne stvari dok smo sarađivali”.

Dok je igrao za Bajern, Dion je, logično, živeo u Minhenu. Mi smo ga, isto tako logično, pitali da li je posetio čuveni Oktobar fest?

“Da, da, išao sam a-ha-ha. Išao sam sa mojom suprugom. Imao sam tradicionalno bavarsko odelo na sebi tako da sam mogao sve to u potpunosti da doživim. Bilo je to stvarno lepo iskustvo”.

TETOVAŽE KAO NAČIN NA KOJI MOGU DA SE IZRAZIM

Dion ima mnogo tetovaža. Praktično ceo torzo uključujući i ruke ispunjen je tetovažama. Pitali smo ga da nam objasni zbog čeka ih ima tako mnogo.

“Svaka tetovaža ima svoju priču. I tiče se nekih stvari kroz koje sam prošao. Za mene su tetovaže način na koji mogu da se izrazim. Najveći deo njih posevećen je mojim uverenjima, religiji, Bogu, Isusu Hristu. Neke su vezane za moju porodicu, neke za samu ljubav…”.

Kada je nastala prva tetovaža?

“A-ha-ha. Imao sam oko 16 godina. Prva tetovaža bila je moje prezime preko leđa. Tompson, naravno. To je ime moje porodice i mnogo mi znači”.

BIO SAM U HOTELU, A NA MENIJU - PAS?!

Jedan poseban deo Tomsponove karijere odnosi se na Kinu. Čim smo mu to pomenuli usledio je smeh uz reč “ludilo”, što nam je odmah dalo naznaku toga šta ćemo čuti.

“Najveća stvar tamo je - hrana. Oni jedu svakakvu vrstu hrane. Cele žabe, paukove, zmije… Jednom sam bio u hotelu, a na meniju - pas (zgrožena grimasa). Svašta nešto sam imao priliku da vidim”.

A da li si nešto od toga probao?

“Ništa nisam probao, brate. Držao sam se piletine, jaja i pirinča. To je to”.

U BEOGRADU JE SVE DOSTA INTIMNIJE

Toliko o Kini. Vreme je bilo da čujemo kako se Tompson oseća u Srbiji gde mu je sada dom. I kako vidi našu zemlju u poređenju sa svim onim kroz koje je prošao.

“Ono što najviše volim sada kada sam u Beogradu je to što je sve nekako malo. Lako je da stignete na sva mesta. Lakše osetite grad. Ako se krećete po istim mestima, restoranima, upoznaćete ljude koji se tu kreću. Ljudi su zaista prijateljski nastrojeni prema. Uživam otkako smo ovde. Na drugim mestima je sve mnogo veće, ima mnogo više saobraćaja, sve je haotično. U Beogradu je sve mnogo intimnije”.

A kako se oseća u klubu. Kakav odnos ima sa saigračima i stručnim štabom?

“Kao porodica. Svlačionica je zaista odlična. Svi saigrači se međusobno druže. Sa svim saigračima sam se zbližio. Sa Čarlsom (Dežnkinsom prim. aut) sam recimo baš blizak. Svi paze na sve. Ako je neko imao težak dan - vodimo računa jedan o drugom”.

Dion ove sezone nije imao rolu kakva se možda očekivala.

“Bila je ovo teška sezona za mene. Ovaj sistem sa 16 timova u Evroligi mi se jako dopada. Očigledno dosta sedim na klupi, imam osećaj da mogu mnogo više da doprinesem“.

OD SRPSKOG SAMO PSOVKE I “FALA”

Uvek je zanimljivo videti kako se stranci “bore” sa srpskim jezikom.

“Praktično znam samo neke psovke. Ali i neke jednostavne reči kao što je recimo ’fala’ i još neke. Male reči. Čitanje mi ide baš teško. Vidite ono što je napisano (pokazuje na baner na kome velikim slovima piše ćirilično ЦРВЕНА ЗВЕЗДА). To ne razumem, to pismo. Veoma je teško. Neke reči ipak mogu da pročitam i razumem. Da sam koji mesec više ovde, verovatno bih pokupio još koju reč”.

Videćemo koliko će se Dion zadržati u Zvezdi i Beogradu i koliko će imati vremena da unapredi znanje našeg jezika. Ugovorom je vezan za Zvezdu do kraja sezone.

(FOTO: Shutter Stock, MN Press, Star Sport)