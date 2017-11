Direktno iz Rima: Mogli ste još jednom da zaobiđete Sergeja, vratiće se umoran

Italijani brinu, a toliko su tražili da bude pozvan u reprezentaciju...

Veličina slova A A A

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Svako vuče na svoju stranu. Što je legitimno. Naravno, dok ne ugrožava interese one druge. Čelnici Fudbalskog saveza Srbije su u poslednje vreme hteli Sergeja Milinkovića Savića na spisku za državni tim i na kraju su isterali svoje. Hteo je to i njegov menadžer Mateja Kežman. Trebalo bi da je i on zadovoljan. Nije hteo samo Slavoljub Muslin, pod obrazloženjem da vezista Lacija „nije želeo da odrađuje ulogu koju mu je namenio“.

A Italijani koji su mesecima forsirali pitanje nepozivanja zlatnog Orlića sa Novog Zelanda u seniorsku reprezentaciju Srbije sad se, odjednom, čude, jer smatraju da su interesi Lacija ugroženim time što će 22-godišnji vezista kasno da se vrati iz Azije, sa prijateljskih mečeva sa Kinom i Južnom Korejom.

Korijere delo sport i rimski politički dnenvici se „žale“ što je Sergej Milinković Savić sad pozvan u reprezentaciju Srbije, kad bi Lacio trebalo da igra protiv Rome.

Korijere delo sport, kao i drugi rimski dnevnici Tempo i Mesađero, stavljaju u prvi plan vest da je Sergej Milinković Savić pozvan u reprezentaciju Srbije, ali da će se vratiti sa Dalekog istoka samo 48 sati pre derbija sa Romom.

„Milinković se sprema za derbi u trku”, naslov je teksta u kojem se čak i ironično zaključuje da je Srbija mogla barem još ovaj put da zaobiđe Sergeja, imajući u vidu značaj gradskog derbija, zakazanog za 18. novembar, četiri dana posle gostovanja Orlova u Južnoj Koreji.

Ipak, Korijere priznaje da će Roma biti u lošijoj poziciji od Lacija, ne samo zato što će sa Sergejom i Aleksandar Kolarov, najbolji igrač Vučice na startu sezone, doći samo dva dana pred derbi, već i zato što Roma ima 13 igrača koji u državnimt imovima, naspram Lacijevih sedam.

Piše: Željko Pantelić