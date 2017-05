Direktor Čuke: Voleo bih da nam igrači ostaju po tri godine, ali ne mogu detetu da kažem „nemoj da ideš“

Vladimir Matijašević povodom transfera Erhana Mašovića u Briž

Rajko Brežančić u AZ Alkmar (leto 2015), Andrija Pavlović u Kopenhagen (leto 2016), a još pre početka prelaznog roka ozvaničen transfer Erhana Mašovića u Klub Briž. Po svoj prilici ne i poslednji veliki posao Čukaričkog, koji po modelu poslovanja odavno pokazuje kako može. I mora.

Na Banovom brdu su uvereni da imaju još fudbalera koji iz Superlige mogu direktno u neke od priznatih evropskih klubova. Iako to, logično, znači slabljenje sadašnjeg sastava, ali s druge strane donosi novac u klupsu kasu.

„Voleo bi da nam se igrači zadržavaju po tri godine kao kod bivšeg trenera Vladana Milojevića, ali to je sad teško, jer je veliki budžet. Isto tako, kad dođe ponuda detetu od 19 godina ne mogu da mu kažem „nemoj da ideš“. Postoje interesovanja za naše igrače i ne znamo šta nosi dan. Dobiće i mlađi šansu, ali sve zavisi od sezone“, rekao je, između ostalog, Vladimir Matijašević, sportski direktor Brđana u osvrtu na realizovan transfer Mašovića u Belgiju.

Prema njegovim rečima, Čukarički je na osnovu igara zaslužio da se nađe u plej-ofu, ali je platio cenu loših poslovnih poteza povučenih prošlog leta.

„Nije to bilo ni do trenera, ni do nas u klubu, verovatno su bili loši trenuci. Već sam rekao da snosim najveću krivicu za jesen, jer sam pustio da dođu neki igrači posle letnjih priprema, a nisam smeo to da uradim kao sportski direktor. Doveli smo sedam, a trebalo je jednog ili dvojicu. Rezultat iz prolećnog dela pokazuje da su promene tokom zimske pauze dobre. Međutim, dobro će biti tek kad budemo među prve četiri ekipe u zemlji. Čukarički je klub koji treba da igra Evropu svake godine“, dopunio je Matiješević i otkrio da će ekipa letnje pripreme odraditi u Austriji ili Sloveniji.

Na kraju, pohvala ljudima koji su prepoznali potencijal Erhana Mašovića, od koga je klub prihodovao 1.650.000 evra.

„Erhan je došao kod nas iz svog rodnog Novog Pazara gde je trenirao u školi fudbala AS kod Adema Preljevića, a u Čukaričkom ga je dočekao tadašnji direktor omladinske škole Zoran Popović. Trenirali su ga kao mlađeg kadeta Vladimir Kožul, kao kadeta Veličko Kaplanović i u omladinskom uzrastu Mihajlo Jurasović. Kod Zorana Popovića kasnije kao šefa stručnog štaba Mašović je debitovao u Superligi Srbije, a ostao standardan prvotimac kad su ekipu vodili Milan Lešnjak, Gordan Petrić i Nenad Lalatović. Veliko im hvala na ukazanom poverenju“, dodao je Vladimir Matijašević.

