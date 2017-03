Direktor Superlige: Bačka neće istupiti, previše para su uložili

"Nijedan klub neće da se oglasi kada ima pomoć sudija ne terenu, već samo onda kada je oštećen i kada veruje da će imati koristi od dizanja buke", napominje Vladimir Bulatović

Čuli smo jutros šta kaže OFK Bačka koja najavljuje istupanje iz Superlige, potom smo proverili i Pravilnik o takmičenju za sezonu 2016/17, a sada imamo i zvaničan stav rukovodstva elitnog takmičenja.

Direktor Superlige Vladimir Bulatović nije još dobio nikakav dopis iz Bačke Palanke, a o istupanju superligaša saznao je iz medija.

“Rekao bih da je reakcija čelnika OFK Bačke bila suvišna. Ima klubova koji se oglase na ovakav način, znam da ih nepravda često zaboli, ali ne treba gledati stvari tako da ćete se žaliti i da će se odjednom sve promeniti u vašu korist čim se javno pobunite”, ističe Bulatović u razgovoru za MOZZART Sport.

Čelnik Zajednice apeluje da se stiša buka iz Bačke Palanke.

“Mislim da je ova reakcija Bačke bila preterana. Ne govorim o njima konkretno, ali nijedan klub neće da se oglasi kada ima pomoć sudija ne terenu, već samo onda kada je oštećen i kada veruje da će imati koristi od dizanja buke. Ne kažem da ijedan klub treba favorizovati ili oštetiti, ali bilo je i slučajeva kada su sudije grešile na štetu klubova. Greške su sastavni deo igre”, ponavlja Bulatović.

Znamo šta kaže Pravilnik u slučaju istupanja Bačke iz Superlige, da li očekujete da oni na kraju zaista i učine to?

“Neću da razmišljam u tom pravcu. Verujem da se to neće desiti. Previše su uložili sredstava da bi došli do ovde gde su danas. Verujem da će ova halabuka koja se digla ubrzo proći, ali takođe očekujem i reakciju Fudbalskog saveza Srbije, kao i Sudijske komisije koji su odgovorni za suđenje“, zaključio je Vladimir Bulatović.

