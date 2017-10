Dirljive scene na Lužu, Matić, Lukaku, De Hea: Glavu gore dečko! Ovo je samo prva, biće ih još mnogo

Nešto ti život da, nešto uzme. Mile Svilar je dočekao da sa 18 godina, mesec i 22 dana sruši rekord legendarnog Ikera Kasiljasa i postane najmlađi golman u istoriji Ligi šampiona, ali kroz ruke mu je iskliznula šansa da na debiju na velikoj evropskoj sceni odoli velikom Mančester junajtedu. Ali put do vrha nije uvek lak. Junajted je na Lužu izborio minimalac od 1:0 i to baš zahvaljujući kiksu 18-godišnjeg fudbalera.

Markus Rašford je iznenadio Svilara, neiskusni golman je pogrešno procenio putanju lopte i sa njom ušao u mrežu. Danak neiskustvu.

“Znam da sam mogao bolje, ali sada ne mogu ništa da uradi. Nema nazad, sve je to proces mog sazrevanja“, rekao je Svilar posle meča.

To što je uopšte stisao petlju da izađe pred novinare govori nešto o njegovom karakteru. Mnogi bi se u Miletovoj situaciji sakrili. Ne i Mile. I svi ostali igrači na terenu odmah su u prvi plan istakli da je njemu sigurno najteže. Ogroman je to pritisak bio na plećima tako mladog momka. A pre te greške, sasvim solidna predstava Svilara mlađeg.

“Šef nam na poluvremenu jeste rekao da šutiramo što češće, da probamo i ubacivanjimo, jer njihov golman zaista jeste mnogo mlad i igrao je prvu utakmicu. Ovo je fudbal. Ali ja znam da je on sjajan golman i želim mu sve najbolje u budućnosti“, rekao je Nemanja Matić, možda i Svilarov budući saigrač u reprezentaciji.

Jao, Mile! (VIDEO)

Nije međutim samo Matić i samo zbog zajedničkog porekla prišao Svilaru. Učinili su to i Romelu Lukaku, koji se prilično dugo zadržao u razgovoru sa doskorašnjim mladim reprezentativcem Belgije (nadamo se ubuduće srpskim), pa Viktor Lindelef, David De Hea, Ander Erera...

Glavu gore Mile! Bila je ovo prva utakmica u Ligi šampiona. Ne i poslednja.

Uostalom, počujte šta kaže i Benfikin šef stručnog štaba Rui Vitorija.

"Nije ovo laka utakmica za debi. Kompleksna, puna intenziteta. Ali tako se raste i razvija. Pred njim je naravno još mnogo posla, ali biće on vrhunski golman! I igraće sledeće nedelje", najavljuje Vitorija.

Lukaku giving a post match motivation/pep talk to his fellow Belgian & Benfica GK after his blunder for the goal is great to see. #UCL #mufc pic.twitter.com/M8bnBVvN9u