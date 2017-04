Divac nagovestio: Bogdanović od leta u Sakramentu?

Srpski košarkaš ove sezone prosečno beleži 13,6 poena, 3,9 asistencija i 3,1 skok po utakmici

Srbija bi ovog leta mogla da dobije još jednog igrača u NBA ligi. Naime, generalni menadžer Sakramento Kingsa Vlade Divac rekao je da postoji realna mogućnost da košarkaš Fenerbahčea po završetku sezone obuče dres kalifornijskog tima.

On je novinarima na konferenciji u Sakramentu objasnio da je Bogdanovićeva prirodna pozicija bek šuter i da je to pozicija na kojoj bi u timu moglo da dođe do promena ovog leta.

“On i dalje igra u Evropi i želi da se fokusira na završetak sezone. Voleli bi da nam dođe ovde. U svakom slučaju, Sakramento polaže prava na njega i na leto ćemo pričati o tome“, naveo je Divac, a prenosi Sakramento Bi.

Bogdanovića je na NBA draftu 2014. godine izabrao Finiks kao 27. pika, ali je kasnije u trejdu Sakramento dobio prava na njega.

