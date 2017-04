Divljaštvo na Korzici! Huligani Bastije napali igrače Liona, Depaj prvi na meti... (VIDEO)

Nisu rizični samo Balkan i istočna Evropa. Francuzi imaju svoje muke. Ovaj put sa Korzikancima. Huligani Bastije izazvali su velike probleme uoči sudara sa Olimpikom u 33. kolu Lige 1 pošto su uleteli na teren i fizički nasrnuli na igrače tima iz Liona.

Gostujućim fudbalerima nije preostalo ništa drugo no da pobegnu nazad u svlačionicu i spasu živu glavu. Huligani se nisu šalili. Jedan od snimaka prikazuje izgrednika kako nasrće na Memfisa Depaja. Rezervni golman Matje Gorgelan je čini se i udaren. Sve je navodno i počelo tako što su Depaj i Gorgelan zamolili jednog domaćeg navijača da se skoni sa terena pošto se on zabavljao šutirajući lopte u Olimpikov gol.

Molbu nije prihvatio, odmah je nasrnuo na Depaja, to što Holanđanin nije ustuknuo samo je razbesnelo celu tribinu, pa su gosti morali da se brane dok su bežali u tunel. Kad se sve završilo, "obični" navijači izviždali su ultras grupu huligana "Bastija 1905" koja je izazvala nerede.

Longer, 2-minute version courtesy of OL TV shows extraordinary attempt to attack Lyon players from SC Bastia "fans". pic.twitter.com/UAsnHwSyi0

Malerozni Olimpik. Pre samo nekoliko dana u Lionu su ludovali i huligani Bešiktaša u meču Lige Evrope.

BeIN Sports footage actually catches a man trying to attack Memphis Depay & punches thrown at a Lyon goalkeeper. pic.twitter.com/NeL0nn1tY5