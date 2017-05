Divni dani za crno-bele: Zvezda pala uz zvuk sirene

Poenima Novice Veličkovića Partizan poveo prvi put na utakmici i srušio crveno-bele - 78:77

Partizan je naneo prvi poraz Crvenoj zvezdi u MOZZART Superligi i to zahvaljujući fenomenalnim poenima Novice Veličkovića u poslednjoj sekundi utakmice. Utakmicu je obeležila velika borba, velika neizvesnost, ali i neverovatan broj promašenih slobodnih bacanja gostujućeg tima, koji su možda bili i kobni za Radonjićev tim – 78:77.

Zvezda je promašila 15 penala, međutim, to je uspela da nadomesti odličnim procentom šuta iz igre, ali i mnogo većim brojem skokova, što defanzivnih, što ofanzivnih, koji su joj omogućili značajan broj drugih napada i “bonus” poena. Ipak, Partizan je u samom finišu napravio prevagu i došao do zasluženog slavlja.

Aktuelni šampion je kao i prvom derbiju u MOZZART Superligi bolje otvorio meč, vodio sa 11:2 i 15:4, dok je Partizan je prve poene iz igre postigao tek u 10. minutu i to kada je Andrić pogođenom trojkom smanjio Zvezdinu prednost na šest poena i uneo ostalim saigračima veliku dozu samopouzdanja, koja im je nedostaja na samom startu utakmice. Crno-beli su tada bili spremni da se uhvte u koštac sa protivnikom, bez obzira što je Radonjićev tim tokom druge deonice išao i na maksimalnih plus 13 (31:18), ali je Partizan odgovorio serijom 8:1 i sprečio novo odlepljivanje gostiju. Čak šta više, ubrzo je stigao do potpunog egala.

Dugo su dva tima na parketu igrala bez istaknutih lidera i nekoga ko bi jedan tim povukao ka pobedi, pa je rezultat bio na klackalici, uz konstantnu, ali dostižnu prednost Crvene zvezde. Tako je bilo sve dok odgovornost kao i mnogo puta dosad u redovima Radonjićevog tima nije preuzeo Marko Simonović i serijom vezanih poena pred kraj treće četvrtine doneo crveno-belima novu dvocifrenu zalihu (57:47).

Jovićev povratak na teren doneo je mnogo sigurnosti Zvezdinoj igri, njegovi poeni su bili značajni na samom početku utakmice, ali je ponovo u pravom ritmu bio i Nejt Volters, čije su igre od povratka iz SAD sad već konstantno dobre. Amerikanac je maksimalno iskoristio pružene minute i bio važan šraf Zvezdine igre u trenucima kada se lomila utakmica. Radonjić se odlučio i da ih u jednom trenutku u zajedno drži na parketu, što je dalo rezultata, ali se Partizan ponovo nije dao, već je poenima Hečera vratio nadu Džikićevom sastavu. Plejmejker crno-belih je ovoga puta, za razliku od prošlog derbija, uspeo da se izvuče iz kandži Zvezdine odbrane, što je u pojedinim trenucima utakmice mnogo značilo Partizanovom napadu.

Crno-beli su na prelazu izemđu treće i četvrte deonce serijom 9:0 uspeli da dođu nadmoak izjednačenja i potpunog preokreta. To je samo bila najava paklene završnice u kojoj su se raspucali i jedni i drugi, pa je odluka pala u samoj završnici.

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA 78:77

Gledalaca: 4.000

Sudije: Belošević, Vojinović, Jevtović

PARTIZAN: Ratkovica 7, Vrabac, Jovanović, Marinković 5, Veličković 16, Majstorović 8, Birčević 12, Koprivica, Andrić 12, Hečer 16, Karahodžić, Luković 2.

CRVENA ZVEZDA: Volters 10, Tompson 3, Dangubić 9, Mitrović, Lazić, Dobrić 1, Simonović 20, Dženkins 6, Gudurić 13, Jović 6, Kuzmić 9, Bjelica.

Piše: Nenad Jovanović

(Foto Star Sport)