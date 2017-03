Ognjen Dobrić dobija sve više šansi kod Dejana Radonjića. I pre svega znojem i ponašanjem to i opravdava. Njegov učinak se ne meri brojevima

Imao je sasvim prirodan put. Posle staža u FMP-u, gde je demonstrirao potencijal, promovisan je u prvotimca Crvene zvezde. Stigao je na mala vrata. Kliše priča, mnogo puta već ispisana, koja će možda ponovo da izrodi veliku karijeru. Jer šansu u velikom timu predanim radom zaslužuju samo veliki igrači. Veliki, u smislu karaktera, požrtvovanosti i vere u sebe. Sve ove karakteristike pokazao je Ognjen Dobrić.

Tih je, radan, vredan, kulturan i čeka svoju šansu. Pet sekundi - pet sekundi. Ali, to je šansa. I mora da se iskoristi.

Postoje ti igrači koji daleko više vrede za ekipu nego što to pokazuju brojke u statističkim kolonama. Deluje da je Ognjen takav. Nešto poput Branka Lazića. Oni koji su pomnije i uživo pratili igru momka rođenog u Kninu protiv Bambega, videli su da je on bio tu. Bio je prisutan. U svakoj odbrani, rotaciji u napadu, skoku. U meču gde Jović i Dangubić nisu mogli da igraju zbog povreda, zlata vredno je po Radonjića bilo to što je u rotaciji imao Dobrića.

"Ovo je prva Evroligaška sezona za mene. Trudim se da svaki minut iskoristim, da dam sve od sebe. Da radim prave stvari. Da uradim ono što trener traži od mene na terenu", rekao nam je Dobrić posle meča i pobede nad Bambergom (74:60).

Nije doneo 10 poena i isto toliko skokova ekipi, ali jeste čvrstu odbranu, svežinu, i malo boce sa kiseonikom za Lazića i Gudurića kome je bio potreban neko da ih odmeni u rotaciji na poziciji dva i tri.

Ognjen je do sada u sezoni provodio pet minuta u proseku na utakmicama Evrolige, a protiv Nemaca igrao je 12. Samo je protiv CSKA u gostima igrao više. Na poslednja tri meča u ABA ligi u proseku oko 20 minuta. Dakle, sve je veći faktor i ima sve veću ulogu. Polako ulazi u sistem.

"Uklopio sam se. Sa ovim momcima sam od početka sezone. Radimo svaki dan. Radim sa trenerom, tako da mi nije teško. Sve je kako treba. Sve ide svojim tokom. Prezadovoljan sam kako sve ide. Mislim da sam napredovao dosta od početka sezone i da ima još mnogo mesta za napredak", kaže Ognjen.

Jedno je sigurno. Vidi se da nema strah od ala sa kojima vodi borbe. Preko puta se ispred njega menjaju igrači poput Serhija Ljulja, Nikosa Zizisa, Čedija Osmana, Miloša Teodosića…

"Nisam takav igrač da se sada plašim nekoga. Nemam tremu uopšte. Igram opušteno, dajem sve od sebe", kaže Dobrić jednostavno, baš kako deluje na terenu.

Još se vidi da mu nedostaje rutine, nije imao ni sreće kod one daleke trojke koju je pogodio kada je vreme već isteklo, a malo ni iskustva u polaganju u kontranapadu kada je mogao da doda još dva poena, ali je u nastavku napada Zvezda došla do poena. Da je sve to prošlo kao što je trebalo, imao bi osam umesto tri poena na svom kontu. Ali, to uopšte nije važno. Pominjemo ovo da bismo pokazali koliko je statistika u nekim slučajevima manje važna. Kao što je to slučaj kod njega.

"Iskreno, mislio sam da sam šutnuo na vreme kod te trojke i da se važi, ali, eto…", komenatariše Ognjen kroz osmeh.

Videlo se još na Kupu Radivoja Koraća da Dobrić dobija sve više i više minuta i prilika. Dobrom i agresivnom igrom Dobrić podiže i konkurenciju na bekovskim pozicijama i dodatno "tera" saigrače da budu bolji. Dosta je popravio šut,mada ima prostora za napredak na tom polju. Izuzetno je fizički snažan, ima fantastične atletske sposobnosti, pa od njega tek u budućnosti možemo da očekujemo banane i zakucavanja koja dižu publiku na noge.

Za sada, u ulozi koju ima i u situaciji koja je aktuelna, Dobrić ima pravi razvojni put i kreće se u pravom smeru. Dobar je. Baš dobar.

A biće i bolji.

Piše: Strahinhja Klisarić

