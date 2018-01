Dobra vest za Zvezdu: Jevtović van tima

Potencijalno pojačanje crveno-belih neće igrati danas u Kupu Turske

Milan Jevtović je i izjavi za MOZZART Sport bio jasan, istakavši da želi samo u Crvenu zvezdu, a to je saopštio i čelnicima Antalije koji su ga, izgleda, poslušali.

Naime, prema informacijama našeg portala iz Turske, 24-godišnji ofanzivni vezni neće danas biti u konkurenciji za utakmicu Kupa Turske Antalija - Kajzeri, iako je potpuno spreman. Ovo je važna i dobra vest za Crvenu zvezdu iz dva razloga.

Prvo, igrači koji se spremaju za odlazak obično ne igraju utakmice, kako se ne bi rizikovalo da se povrede i da propadne transfer.

Drugo, mnogo važnije, kada bi Jevtović zaigrao zvanično na Antaliju, po propisima UEFA, Crvena zvezda ne bi mogla da ga registruje do leta jer bi mu to bio treći klub u istoj sezoni, s obzirom na to da je već igrao za Rozenborg tokom jeseni.

Čelnici Antalije su ovim potezom pokazali da je odlazak Jevtovića u Zvezdu veoma blizu, a sve bi moglo da se završi u naredna dva-tri dana, s obzirom na to da je menadžer srpskog fudbalera Milan Dudić sinoć otputovao u Tursku gde bi trebalo da obavi završne razgovore s Antalijom. Podsetimo, pominjalo se obeštećenje od oko 500.000 evra, a sam igrač je odavno dogovorio uslove za potpis ugovora sa Crvenom zvezdom.

Antalija u osmini finala kupa protiv Kajzerija juri dva gola deficita iz prvog meča (3:1). Podsetimo, Kajzeri je slavio i na prvenstvenom okršaju rezultatom 2:0.

