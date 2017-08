Dobre vesti za crno-bele: Jang Bojs ostaje bez mozga ekipe!

Jorik Rave ide u Nemačku

Samo nekoliko minuta pošto je demolirao Videoton Partizan je morao da krene u potragu za napadačem koji će nadomestiti odlazak Uroša Đurđevića. Međutim, nije šampion Srbije jedini koji ima takve problem. Jang Bojs, protivnik crno-belih u Grupi B Lige Evrope, ostao je bez mozga ekipe!

Naime, 27-godišnji Jorik Rave otputovao je u Nemačku kako bi potpisao četvorogodišnji ugovor sa Frajburgom. Nemački prvoligaš će Jang Bojsu platiti 4.500.000 evra, a možda i dodatni 1.000.000 u zavisnosti od Raveovih partija u Bundesligi.

Prema onome što je do sada pokazivao, zaradiće on još neki evro Švajcarcima. Rave, momak koji je ponikao u Grenoblu, a kasnije igrao za Sent Etjen, Anže, Lozanu i Grashoper, bio je Jang Bojsov plejmejker u pravom smislu te reči.

U protekle dve sezone: najbolji paker švajcarske Superlige. Samo u prošloj sezoni saigračima je spakovao 17 ligaških golova. Sezonu ranije još 17!

Osetiće se njegovo odsustvo.

