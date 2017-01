Dobri i pošteni div: Bobiju i Cirbesu kompletna sezona – Kuzmiću šest meseci

Fenomenalni centar crveno-belih beleži blistave partije u dresu srpskog šampiona

Posle Marjanovića – Cirbes, a posle Cirbesa – Kuzmić! Pred početak sezone praktično da nije bilo navijača Crvene zvezde koji je odobravao angažovanje bivšeg centra Panatinaikosa (OVDE se mogu pogledati komentari posle njegovog dolaska), ali su sada svi svesni da su ozbiljno pogrešili. Crveno-beli i treću godinu uzastopno u svojim redovima imaju jednu od najdominatnijih petica na Starom kontinentu, igrača koji sinoć, po ko zna koji put, pokazao da je u stanju da se više nego ravnopravno nosi sa najboljim centrima Evrolige.

Blokada Ognjena Kuzmića, koja je sprečila Ekpea Juda da izbori produžetke moćnom Fenerbahčeu, predstavljala je jasnu sliku uspona Radonjćevog tima. Ostvaren je trijumf kojim je zaokružen krug podviga i zvanično otvoren juriš na visoke domete u ovoj sezoni.

Pristalice srpskog šampiona su letos bile skeptične, mada se ne može reći i da nisu imale razloga za tako nešto. Dobroćudni div iz Doboja je iza sebe imao neuspešnu sezonu u atinskom velikanu, gde je dobio otkaz u aprilu prošle godine nakon smene Aleksandra Đorđevića. Selektor Orlova ga je na početku te sezone doveo u PAO, verovao je u njega, baš kao i kada ga je zvao u nacionalni tim, i takođe bio kritikovan. Ali su mnoge stvari sada daleko jasnije.

Ipak, takođe je i jasno da je za sadašnju igru odličnog centra najviše zaslužan trener Crvene zvezde Dejan Radonjić, kome rad sa visokim igračima polako postaje zaštitni znak. Kuzmiću je Zvezdin sistem igre odlično legao. Većina napadačkih akcija srpskog šampiona završava se ili u osnovi ima za plan spuštanje lopte pod koš, a tamo je Kuzmić dominantan.

Iako pod obručima često deluje neustrašivo, blaga narav i smiren temperament bili su ključni za to što nije uspeo da se izbori sa situacijom koja ga je zadesila u Panatinaikosu, a o čemu je u novogodišnjem intervjuu za naš portal pričao i njegov bivši saigrač Saša Pavlović.

“Ispalo je kao da smo neprijatelji kluba. Da zbog nas šansu ne dobijaju Grci, pre svih Jorgos Papajanis. Kuzma je, kao drugi centar, to najviše osetio. Svaki promašen zicer ili bilo kakva greška dočekani su 'na nož'. Uprava i navijači su govorili da je u redu što igra Radulja, jer je on izneo skoro sve pobede, i bez ikakve dileme je bio naš najbolji igrač, ali ako ne može da igra Papajanis, ne može ni Kuzma. A Kuzma, kakav je dobar i pošten, osećao je taj pritisak. Pa nije slučajno bio u reprezentaciji. Sada igra dobro i samo će da napreduje”, rekao je Pavlović u intervjuu za MOZZART Sport.

A Kuzmić se ni sada kao heroj navijača Crvene zvezde ne razbacuje izjavama, jer to prosto nije njegov manir. Odlučujućoj blokadi protiv Fenerbahčea nije dao preveliki značaj, već je sve zasluge dodelio kolektivnom učinku.

“Izvukao sam zadnji atom snage, uspeo sam nekako da je blokiram, ali ne verujem da je to odlučilo. Ceo meč smo igrali odličnu odbranu, bili egal celu utakmicu i na kraju smo zasluženo dobili“, rekao je Kuzmić posle utakmice.

Skromnost je njegova vrlina, ali su činjenice – činjenice. A one kažu da je Kuzmić već sada, ne samo dostigao, već i nadmašio učinke svojih prethodnika Bobana Marjanovića i Majka Cirbesa u prvim sezonama na Malom Kalemegdanu.

Ognjen nakon 17 odigranih mečeva prosečno po utakmici beleži 10,2 poena i 7,8 skokova po utakmici, uz 15,8 indeksnih poena. U ovom trenutku Zvezdin centar se nalazi na drugom mestu Evrolige po broju uhvaćenih lopti (133), iza Nikola Melija (143), a ispred Ekpea Juda, čiju je loptu sinoć zalepio za tablu.

Sadašnji centar Detroit Pistonsa Boban Marjanović je u prvoj evroligaškoj sezoni u dresu crveno-belih odigrao 10 utakmica i beležio 10,8 poena, odnosno 7,7 skokova, uz nešto slabiji broj indeksnih poena po meču (15,2).

Cirbes je bio daleko skromniji na početku karijere u sprskom šampionu, s obzirom da je na 24 utakmice u Evroligi imao prosečan učinak od 5,2 poena i 3,3 skoka po utakmici. Ipak, ovo poređenje nije u potpunosti na mestu, s obzirom da je Nemac u prvoj sezoni bio rezervna opcija Marjanoviću.

Ono što takođe ne daje potpuno ravnopravnu sliku jeste i promena sistema takmičenja, odnosno činjenica da Crvena zvezda ove sezone igra mečeve sa svim timovima u Evroligi, a Kuzmić je upravo protiv onih najboljih odigrao možda i najkvalitetnije.

Najviše poena je postigao baš protiv Fenerbahčea (21), ali je najviše indeksnih poena sakupio protiv Prvaka Evrope CSKA iz Moskve (31), kada je ubacio 16 poena i uhvatio 10 lopti. Odličan je bio i protiv Darušafake (16 poena, devet skokova), Olimpijakosa (13 poena, 14 skokova), odnosno Real Madrida (11 skokova, osam skokova).

Kuzmić i kompletna centarska linija od početka sezone su zbog skraćene rotacije bili pod velikim opterećenjem, ali bi posao u ogromnoj meri mogao da im olakša dolazak Diona Tompsona, što je bilo vidljivo i protiv Fenerbahčea. Dejan Radonjić sada ima taktičku opciju više pod obručima, a Kuzmić, Bjelica i Mitrović, neki dodatni minut za predah.

Da će Kuzmić na ovom nivou biti već sada verovatni niko ni u stručnom štabu Dejana Radonjića nije mogao ni da pomisli. Ipak, od njega se očekuje da u narednom periodu dodatno unapredi svoju igru, s obzirom da se radi o školovanom i vrednom igraču, koji se želi da svaki zadatak na parketu odradi besprekoran način.

UČINAK ZVEZDINIH CENTARA U EVROLIGI:

OGNJEN KUZMIĆ

2016/2017: 17 utakmica – 10,2 poena – 7,8 skokova – indeks 15,8

BOBAN MARJANOVIĆ

2013/2014: 10 utakmica - 10,8 poena – 7,7 skokova – indeks 15,2

2014/2015: 24 utakmice – 16,6 poena – 10,7 skokova – indeks 25,7

*Nakon 17 utakmica: 16 poena – 9,9 skokova – indeks 23,5

MAJK CIRBES

2014/2015: 24 utakmice – 5,2 poena - 3,3 skoka – indeks 6,2

2015/2016: 27 utakmica – 12,4 poena - 6,1 skok – indeks 14,3

*Nakon 17 utakmica: 14,6 poena – 6,4 skoka – indeks 16,5

