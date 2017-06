Dobrić o aplauzima i povicima „MVP, MVP“: Svakom igraču to prija

"Možda deluje da smo dobili lako, ali smo se potrošili", rekao je najefikasniji igrač Zvezde u prvom meču finala

Ognjen Dobrić je sve bolji i bolji. To kaže generalni utisak, to kažu i brojke to, ali kada navijači u hali zapevaju "MVP, MVP", onda tu više dileme nema.

Dao je 21 poen u pobedi nad FMP-om u prvom finalnom meču i bio najefikasniji u redovima Crvene zvezde. I kaže da mu prija podrka navijača.

"Svakom igraču to prija. Pozitivno utiče na njega. Ja se trudim da iskoristim svaki sekund na terenu. Tako sam i večeras pokušavao iz minuta u minut i sve je došlo samo po sebi", rekao je Dobrić posle utakmice.

Bio je igrač meseca u maju, odlično startovao u finalu. Zadovoljan je svojim igrama, ali ne leti visoko.

"Ne mora to ništa da znači. Moramo da odigramo još dve utakmice, svaki meč ozbiljno. Moramo da se pripremimo i dobrim pristupom dođemo do druge pobede".

Rezultatski je Zvezda ubedljivo savladala FMP - 94:66.

"Možda to tako deluje, ali smo se dosta potrošili. Igrali smo dobro i u odbrani i u napadu i zato je takav rezultat", kaže Dobrić.

Da li su igrači Zvezde očekivali Partizan u finalu?

"FMP je dobar tim, nije se znao učesnik finala. Bilo je sve otvoreno u tom polufinalu".

Naredni meč između Zvezde i FMP- igra se 14. juna, a domaćin će biti tim Dušana Alimpijevića.

(FOTO: MN Press)