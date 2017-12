Dobro došli u FK Crvena zvezda

Navijači Crvene zvezde u džepu više nemaju računaljke, nego komplete karata, trener Vladan Milojević uspeo je da rastereti sve, od portira do prvog operativca kluba Zvezdana Terzića

Sve, baš sve, podseća na onu drevnu maksimu - hleba i igara. Navijači Crvene zvezde su u noći između četvrtka i petka, opijeni B vitaminom i evropskim prolećem, gledali ka ponedeljku i žrebu u Nionu. Razmišljali koja to kockica nedostaje u savršenom defanzivnom mozaiku Vladana Milojevića i raspitivali se o stanju metatarzalne kosti Nemanje Radonjića. Kao što su to činili kada je sa čizmom šetao Branko Jovičić, ili kada je Milan Rodić nagnječio palac leve noge.

Dakle, u slučaju navijača Crvene zvezde nije hleba i igara nego fudbala, fudbala, fudbala i igre kao takve. Pisali smo već o tome ranije da je Crvena zvezda, jesenjim evropskim izdanjima uključujući ovo sa Kelnom, vratila sebi esencijalnu svrhu. Ponovo služi osnovnoj nameni - da se tamo negde u Ljutice Bogdana tera lopta, da se nekad pobeđuju bolji i bogatiji od sebe. Da se nekad i gubi. Da tamo u igračkom rosteru definitivno ima momaka sposobnih da budu idoli. Da se proizvode emocije. Da se drhti, da se raduje - da se ljuti.

Možda, ili gotovo sigurno, u Crvenoj zvezdi iznutra sve nije gladac, ali srpski vicešampion ne živi više u paralelnoj ušminkanoj stvarnosti, niti gubi vreme na "trice i kučine". U tome je najveća zasluga Vladana Milojevića, koji je šestomesečnim mandatom u Ljutice Bogdana rasteretio i vrhušku kluba i preko 100 zaposlenih i igrače koje ima na raspolaganju.

Za navijače Crvene zvezde, od kojih neki nisu bili rođeni kada je klub 1992. godine igrao na proleće u Evropi, ovo je neko sasvim novo vreme. Nesvakidašnje za njih.

Čuli su od očeva kako je to nekad bilo, a sada mogu da ga - prožive. Kada su oni stasavali igrači Crvene zvezde nisu bili zvezde, niti se njima klicalo. Godine rezultatske patnje doveli su do toga da se - kako to Zvezdan Terzić voli da kaže - zvezdaška javnost bavi najviše time koliki je dug kluba, ili ko kome kopa fukncionersku raku, ili ko ima podršku u tamo nekim kabinetima. A u takvoj atmosferi, nekakvih tvrdoglavih rukovodećih komisija, nije bilo moguće napraviti rezultate koji sve pokrivaju. Ali baš sve (ko danas pominje promašaj sa Rikardinjom).

Ova naša poslednja konstatacija nije nikakvo epohalno otkriće, ali na krilima trenerskog umeća Vladana Milojevića, prvi operativac kluba Zvezdan Terzić zna da igra utakmicu funkcionerske karijere. On će i dalje, a možda i uvek biti pod sumnjom dobrog dela navijača, ali... Opstanak u Evropi doveo je do toga da oni kojima je Zvezda pri srcu, u džepu imaju komplete karata, a ne računaljke i digitrone. Dug kluba - više nije tema. Makar glavna.

Kao što nije vest da su igrači Crvene zvezde dobili platu, a da pojedinci iz Radne zajednice žele da štrajkuju glađu, jer im poslodavac nije uplatio doprinose. Kada nemate skockanu ekipu onda morate da računate na to da će se svi mediji umesto fudbalom baviti time da je na travnatoj podlozi Marakane nikla pečurka, a da deca kluba spavaju u hotelu na Ibarskoj magistrali koji služi za dnevni odmor ljubavnika.

Kada za proizvod imate rezultat, ne morate da se šetate sa Sport Bili torbicom i mašete gomilom papira. Kako su to radili neki raniji funkcioneri. Mnogo toga počiva na rezultatu.

Dok je tako Zvezda će biti fudbalski klub. Sadašnje rukovodstvo posle ovog Kelna ima još jednu jaku bitnu obavezu.

Da Zvezda i kada rezultati stanu, ostane fudbalski klub.

