Dogovor je bio jasan - Obiliću titula, Partizanu kup

Mogo puta se u fudbalskim kuloarima moglo čuti da je Obilić 1998. godine postao šampion Jugoslavije zahvaljujući dogovoru sa Partizanom, kome je zauzvrat pripao kup, ali retko ko, ili gotovo niko nikada od aktera iz te sezone nije govorio javno o tome.

Ravno 19 godina od "senzacionalne" titule Vitezova koje je u to vreme predvodio Željko Ražnatović Arkan - kome se najvećim delom i pripisuju zasluge za Obilićevu krunu - sećanja na te događaje u intervjuu za Informer osvežio je Milorad Kosanović, ondašnji trener Crvene zvezde. Sadašnji strateg Borca nema dilemu da je dogovor između Partizana i Obilića postojao, te da su crveno-beli pokradeni...

"Ma sve je bilo poznato. Dogovor je bio jasan, Obiliću ide titula, a Partizan uzima kup. Ljudi koji su bili na čelu tih klubova odlično znaju šta su radili. Pogledajte samo monografiju kluba sa Vračara, u njoj sam označen kao glavni neprijatelj jer sam to govorio bez dlake na jeziku. Crvena zvezda je tada imala vrhunski tim. Generacija sa Jevrićem, Njegušem, Stankovićem, Ognjenovićem i Bunjevčevićem bila je najbolja posle one iz Barija. Dobili smo sva tri večita derbija te sezone, igrali najlepši fudbal. Ništa nam to nije vredelo, nismo mogli da se izborimo sa onim što se dešavalo van terena", kazao je Miša Kosanović.

Iskusni strateg, ipak, ne želi previše da analizira tu famoznu sezonu...

"Meni je muka od te priče. Tada je bilo mnogo ružno vreme, za državu, za naš fudbal, zato sam odmah po završetku prvenstva otišao iz zemlje. Ne treba na to više da se osvrćemo, jer nas to i dan-danas skupo košta".

Za razliku od Kosanovića, njegovi tadašnji puleni kažu da ne mogu da tvrde da je bilo nekih dogovora između Partizana i Obilića. Zoran Njeguš, recimo, pre svega apostrofira ondašnji kvalitet Zvezde...

"Pobedili smo Partizan tri puta, imali odličan tim, seriju bez poraza... Dokaz kvaliteta bili su i transferi, nekoliko igrača iz te generacije otišlo je u jake evropske klubove. Ali Obilić je bio šampion, Partizan osvojio kup. E sad, da li je između njih bilo nekih kombinacija, to ne mogu da tvrdim".

Aleksandar Kristić prstom upire u sudije:

"Bilo je i u to vreme velikih grešaka arbitara, sećam se da smo žestoko pokradeni protiv Hajduka u Kuli. Postojale su i priče da se svašta dešava sa strane, da se neki klubovi dogovaraju, ali igrači se time nikada nisu bavili. I sada tvrdim da smo tada bili ubedljivo najbolja ekipa u Jugoslaviji. Pogledajte samo rezultate i gol-razliku sa mečeva protiv Partizana i Vojvodine, tu se sve vidi. Žao mi je što je jedna fenomenalna generacija ostala bez trofeja, koji je na terenu apsolutno zaslužila", zaključio je nekadašnji igrač i trener crveno-belih.

Podsetimo, Obilić je sezonu 1997/98. završio sa dva boda ispred Crvene zvezde, dva puta pobedivši Partizan u Humskoj u drugom delu sezone, dok su crno-beli osvojili kup savladavši Vitezove u dve utakmice - 0:0 i 2:0.

