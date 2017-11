Doha dočekuje Novaka

Nakon priprema i egzibicije u Abu Dabiju naš as otvara Novu 2018. na ATP turniru u katarskoj prestonici

Veličina slova A A A

Čini se da je povređeni lakat odlično zacelio jer je Novak Đoković ubrzo nakon pozivnog turnira u Abu Dabiju dodao u svoj igrački kalendar za novu sezonu i takmičenje u Dohi. Srpski as će tako već 2. januara otvoriti novu ATP sezonu i to na turniru koji je osvojio 2016. i prošle godine savladavši u finalu Endija Marija, tada prvog igrača sveta.

Iako je najniže ATP kategorije 250, to takmičenje je jedno od najpopularnijih među elitnim igrača pre svega zbog brojnih benefita koje im obezbede organizatori. Od smeštaja, konstantne usluge, fantastičnih uslova za trening, pa sve do "džeparca" za učešće koji se za one najbolje vrti oko milion dolara. Turnir se igra na otvorenom na tvrdoj podlozi, a pored Beograđanina učestvovaće i Dominik Tim, Tomaš Berdih, Žo Vilfred Conga i Pablo Karenjo Busta.

Očekuje se da će se Đoković nakon Katara i upoznavanja sa situacijom oko lakta i forme u takmičarskim uslovima odmoriti do početka njegovog najuspešnijeg grend slema, Australijan opena (15-28. januar).

(foto: Action Images)